Рабочим предприятий Дерипаски в Сибири второй раз за год повышают зарплату

Фото: скриншот поста в соцсетях

Получается, что в Красноярском крае прибавку ощутили работники не только Красноярского алюминиевого завода и ГЭС, но и предприятия «СКАД». КрАМЗ, АГК. В целом компания направила на повышение зарплат 19,1 млрд рублей.

Примечательно, что первыми об этой новости рассказали сами рабочие. В соцсетях появился скриншот поста сотрудника ГЭС, который в начале года попал на встречу с основателем. Тогда рабочие обсуждали социальные вопросы , в том числе изменения оплаты труда.

По итогам встреч Дерипаски с рабочими, которые не анонсируются и о которых не пишут в СМИ, принимаются решения, которые сказываются на жизни тысяч сотрудников предприятий по всей стране. И речь не только про зарплату, хотя это, безусловно, важно. Именно по просьбе рабочих была запущена льготная жилищная программа, по которой сотрудники могут взять ипотеку по низкой ставке; при этом половину каждого взноса за них будет выплачивать работодатель. Кроме того, компания строит в регионах не только жилые дома, но и больницы, детские сады, школы, спортивные и молодежные центры, игровые площадки.

Отметим, что развитие социальных инициатив, вероятно, стало возможным и благодаря рекордному росту цен на алюминий. Летом 2021 года правительство объявило о введении госпошлин на экспорт металлов. Заместитель гендиректора РУСАЛа по продажам в России Роман Андрюшин тогда заявил, что пошлины лишь осложнят работу металлургов, но не только не помогут снизить цены на металлы, но и, наоборот, могут вызвать дальнейший рост. Как итог, после введения в августе госпошлин, к середине октября цена на алюминий превысила 3 тысячи долларов за тонну — впервые с 2008 года.