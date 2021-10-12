Алексей Додатко об избрании в спикеры краевого парламента: «Это экзамен для меня» Фото: Мария ЛЕНЦ

48 депутатов из 51 сегодня на первой сессия Законодательного Собрания нового четвертого созыва, во время тайного голосования отдали свои голоса «ЗА» кандидатуру Алексей Додатко. К слову, соперника у него и не было. Другие кандидаты на этот пост взяли самоотвод, включая экс-председателя краевого парламента Дмитрия Свиридова. К тому же, как признался сам Додатко, об этом он знал еще накануне. Его кандидатуру на пост главы депутатского корпуса утвердили на заседании фракции «Единой России»

– Не секрет, что вчера состоялось заседание фракции, на котором рассматривались вопросы, кого выдвигать на должность спикера. Конечно это серьезное доверие и, одновременно, экзамен для меня, - заявил Алексей Додатко после избрания в спикеры ЗС Красноярского края, - Законодательное собрание края значительно обновилось. Почти на 50% новых депутатов. На мой взгляд, такой состав, где есть новички, с новыми идеями, покажет свою эффективность. Надеюсь, что нам удастся сохранить лучшие традиции парламентаризма, который сформирован в Красноярском крае

Напомним, Алексей Додатко — секретарь регионального отделения «Единой России», вице-спикер горсовета Красноярска в 2008—2013 годы. В 2013-м был назначен полпредом губернатора, а в 2014-м возглавил агентство печати и массовых коммуникаций края, где он и проработал до победы на выборах в сентябре 2021 года в краевой парламент.