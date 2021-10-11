Пилот самолета снял посадку в аэропорту Красноярска на рассвете. Фото: стокадр из видео antoniopilot2014

Пилот самолета снял рассвет в аэропорту Красноярска во время посадки еще 6 октября. Как сообщают в пресс-службе аэропорта Красноярска, видео поделился летчик авиакомпании Nordwind.

Причем в коллекции пилота под ником antoniopilot2014 есть также кадры из аэропортов Ульяновска, Уфы, Сочи и других. Но видео из Красноярска выделяется, так как пилоту удалось снять посадку на рассвете.

Впрочем, наблюдать за посадкой и взлетом глазами пилота – это всего интересно. Каждый на несколько минут может почувствовать себя капитаном воздушного суда.

- Мы всегда рады, когда пилоты делают такие чудесные ролики! Ведь это просто мечта увидеть, как всё происходит в действительности, - добавили в пресс-службе аэропорта Красноярска.