Колесо обозрения из красноярского зоопарка «Роев Ручей» стало «Открытием года»

То самое колесо Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярское колесо обозрение из зоопарка «Роев Ручей», установленное в 2021 году, завоевало престижную награду «Открытие года» 30-й Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха в Сочи. Как сообщили в администрации парка флоры и фауны, это самое крупное корпоративное мероприятие в сфере развлечений, которое подводит итоги прошедшего сезона и задаёт тенденции развития.

В форуме приняли участие владельцы и руководители парков культуры и отдыха, аквапарков, передвижных аттракционных комплексов, крытых развлекательных центров из 49 городов России.

От Красноярского края впервые участвовало руководство зоопарка «Роева Ручья», чье колесо обозрение завоевало престижную награду.

В номинации «Открытие года» победу одержал «Роев ручей» за аттракцион «Колесо обозрения». Жюри конкурса особо отметило беспрецедентную безопасность аттракциона. Эксперты оценивали работу красноярского парка по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также новации 2021 года.

Напомним, что колесо обозрения располагается в одном из самых живописных мест города, на берегу Енисея, на высоте 217 метров над уровнем моря и имеет собственную высоту 50 метров. Ширина видимого горизонта с востока на запад в хорошую погоду достигает 45 километров. Колесо обозрения было возведено и открыто для посетителей 1 мая.

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50 метров над землей: в Красноярском зоопарке обкатали новое колесо обозрения

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» завершился монтаж нового колеса обозрения. Для аттракциона выбрали место у входных ворот. Если подняться здесь на высоту 50 метров – а диаметр колеса именно такой – то открывается изумительный вид на весь парк, на окрестности, на Енисей. (Подробнее)