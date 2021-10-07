«Я аплодирую!»: певица Ёлка высоко оценила песню RnB-певицы из Красноярского края. Фото: стоп-кадр из эфира "Нового радио"

Певица из Боготола ZAPOLYA покорила Ёлку в полуфинале конкурса «Музыкастинг 4.0» на «Новом Радио» в Москве. Полина Запольская (настоящее имя девушки) блистательно исполнила песню «Я считаю до пяти».

— Я очень люблю такую вибрацию. Мне безумно понравилась девочка, очень понравилась песня. Я могу через неделю напеть припев, единожды услышав ее. А это дорогого стоит. Я аплодирую. Это считалка, у которой верхушечки так тоненько, так красиво спеты, — сказала Ёлка.

Качество выступления оценил и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов.

— Абсолютно живой звук. Никаких автотюнов при том, что человек двигается. Это достаточно сложно, — отметил он.

Победителя «Музыкастинга 4.0» определят 11 октября. Лучшего из лучших ждет поддержка по системе «всё включено»: контракт с лейблом на запись сингла, его последующая ротация на радиостанции, съемка клипа и гарантированное выступление на популярных музыкальных фестивалях.