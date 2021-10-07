Около 20 000 гаражей в Красноярске подпадают под «амнистию» Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня тысячи жителей краевого центра пользуются гаражами, не имея на них ни единого документа. То есть, они как бы их, но согласно букве закона – бесхозные. В связи с этим в России была внедрена «гаражная амнистия» - это аналог «амнистии дачной», когда фактически владелец капитального строительства может получить еще и юридические права на него. Упрощенная система по узакониванию прав вступила в силу с 1 сентября текущего года и продлится 5 лет. В Красноярске подобных гаражей, как рассказали на пресс-конференции в «Комсомольской правде - Красноярск» представители регионального Росреестра и горадминистрации, около 20 000.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здесь же они рассказали об алгоритме действий по упрощенной системе. Правда, сразу отметим, хоть она и называется упрощенной, все же придется немного «попотеть»: во-первых, глубоко покопаться в кладовых своей памяти, чтобы вспомнить и найти все имеющиеся на сегодняшний день документы на объект (квитанции об оплате коммуналки, членские взносы, документы о передаче во владение). Так же предстоит несколько раз побывать в департаменте муниципальных имущественных отношений (на сегодняшний день только здесь на Карла Маркса, 49 в единственном кабинете принимают документы) потратиться на кадастрового инженера (необходимо провести межевание участка, на котором стоит ваш гараж) и выдержать два месяца ожидания.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Именно столько времени понадобится, чтобы вы смогли получить долгожданные бумажки о праве собственности. Но опять же «амнистия» коснулась только капитальных гаражей, которые когда-то входили или входят в кооператив. Так называемые «ракушки», металлические гаражи во дворах, а также подземные гаражи и овощехранилища, под новый закон не подпадают.

- Не подпадают под гаражную амнистию объекты самовольного строительства, объекты вспомогательного назначения, созданные на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, для садоводства, для объектов производственного назначения, гаражи которые созданы в рамках применения 214 федерального закона, то есть по договору участия в долевом строительстве. Объекты, которые необходимы для хранения техники и спецоборудования государственных и муниципальных органов и гаражи, которые используются в том числе для предпринимательской деятельности, оказания каких-либо услуг по ремонту, сервису либо автомойка, - рассказала начальник отдела регистрации ипотеки, регистрации долевого участия в строительстве, регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Красноярскому краю Наталия Зайцева.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Если ваш гараж не подпадает не под один из этих критериев, то можно смело начинать собирать документы. Ваше право на гараж могут подтвердить любые решения любого органа власти — даже советской фабрики, колхоза, совхоза или предприятия о предоставлении участка, а также справка об исправной выплате пая кооперативу, при этом не обязательно, чтоб он был выплачен полностью, и старый техпаспорт на гараж, и сведения о коммуникациях. Если ничего из перечисленного нет, вполне сгодятся квитанции об оплате коммунальных услуг (за свет, тепло, воду). Подойдут и документы о наследстве или приобретении постройки. Оформить можно сразу и землю и постройку на ней. Но конечно не любую.

-В первую очередь под гаражную амнистию попадают объекты капитального строительства, которые созданы до момента вступления в силу градостроительного кодекса. То есть до 29 декабря 2004 года, - напомнила Наталия Зайцева.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вся процедура заявлена, как бесплатная. Первым делом вы

обращайтесь в департамент муниципального имущества в кабинет на Карла Маркса, 49, там пишите заявление и получаете предварительное согласование. С ним вам необходимо оформить технический план гаража (если его нет изначально) у кадастрового инженера. И вот здесь придется залезть в карман и поискать там от 4000 до 17000 рублей. Это средняя цена за работу кадастрового инженера в Красноярске. Сумма зависит от имеющихся у вас на руках документов на гараж. После того, как все документы будут готовы, переходите ко второму заключительному этапу. Он начинается опять с порога мэрии. Где все документы примут, и останется дождаться только бумажек о праве собственности.

- Первое распоряжение является основанием для изготовления технического плана гаража, потому что документов у человека не было и государственного кадастрового учета земельного участка. После второй процедуры, когда распоряжение издается, департамент сам по 218 федеральному закону подает в пятидневный срок в уполномоченный орган, в данном случае Росреестр, документы, - добавил заместитель начальника отдела землеустройства департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска Алексей Шпедт.

Еще 9 дней на регистрацию в Росреестре, и все, вы собственник. Но скоро и эта процедура станет проще, примерно через пару месяцев документы можно будет оформить через МФЦ и на «Госуслугах». Добавим, что для регистрации прав собственности на гараж по амнистии, нужно обращаться в департамент муниципального имущества - не в Росреестр. Именно чиновники, после подачи всех документов проделают всю необходимую работу. Получать выписку о собственности также нужно в том месте, куда вы и пришли изначально, то есть в мэрии.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что сейчас в Красноярске под закон о «гаражной амнистии» попадают около 20 тысяч неоформленных гаражей. Действовать он будет до 2026 года, но откладывать не стоит, ведь пока гаражи не ваша частная собственность, они могут попасть, например, под снос. К слову, на сегодняшний день в краевой столице попытки узаконить свои гаражи предприняли 300 красноярцев.

P.S. Также Росреестром разработаны методические рекомендации по гаражной амнистии, в которых подробно изложена процедура оформления гаражей в упрощенном порядке. Ознакомиться с ними можно в социальных сетях Управления во «В контакте», а также на сайте Росреестра.

ВАЖНО:

Точно оформить гараж в собственность не удастся тем, чьи объекты находятся в прибрежных зонах. Эти земли считаются водоохраной территорией и любые капитальные постройки на них запрещены.

ГЛАВНОЕ:

Под гаражную амнистию подпадают только наземные объекты капитального строительства (бетон, кирпич, шлакоблок и другие твердые материалы) возведенные до 29 декабря 2004 года.

ЦИФРА ДНЯ:

На 4 октября 2021 года в Красноярске на первом этапе «гаражной амнистии» находятся 300 человек.

ПРО ДЕНЬГИ:

В среднем за работу кадастрового инженера в Красноярске придется заплатить, если имеется право собственности на гараж – 9000 рублей (за технический план гаража и схему расположения земельного участка). Если нет никаких правоустанавливающих документов, к этой сумме нужно прибавить еще 8000 рублей за межевание участка.