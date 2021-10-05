Строительные материалы и оборудование, необходимые для монтажа вахтового городка на 300 человек, доставлены на Сырадасайское месторождение угля на Таймыре

Фото: ООО "Северная звезда"

Необходимые для начала монтажа модульных строений материалы и оборудование уже доставлены в порт Диксон из Архангельска.

Отметим, что сухогруз «Астрол-1» встал под выгрузку к уже возведённой части дамбы. Её отсыпка началась в августе в ходе начального этапа строительства морского порта «Енисей». В дальнейшем дамба протяжённостью более 1,5 км соединит береговую зону и грузовой причал, с которого будет осуществляться отгрузка угля.

Фото: ООО "Северная звезда"

Всего на борту суднана полуостров доставлено более 6 тысяч тонн генерального груза, в том числе специальные модули, из которых в дальнейшем будет смонтирован вахтовый городок, и фундаментные плиты. Кроме того, завезено оборудование для жизнеобеспечения, электростанции, узел спутниковой связи для обеспечения доступа в интернет.

«Строительство вахтового городка позволит обеспечить для работающего на месторождении персонала комфортные условия проживания. Комплекс будет состоять из общежитий со всеми необходимыми бытовыми помещениями общей площадью 1250 квадратных метров и столовой площадью более 600 квадратных метров. В дальнейшем вахтовый городок будет расширяться. Сейчас начинается укладка фундамента, после завершения этих работ на полуостров прибудут специалисты для монтажа модульных конструкций», - рассказал генеральный директор ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков.

Отметим, что судно также доставило на Таймыр дополнительную автотехнику, вахтовки, краны, топливозаправочные комплексы, запасные части, строительные материалы для возведения морского порта «Енисей», обогатительной фабрики и других объектов проекта.

Напомним, что проект компании «Северная звезда» реализуется при государственной поддержке со стороны Правительства Российской Федерации, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Правительства Красноярского края, включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации, имеет статус резидента Арктической зоны, а также включен в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП).