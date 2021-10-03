На новой неделе в Красноярске будет от -2 до +10 градусов

Первая неделя октября в Красноярске начнется с потепления до +10 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй осенний месяц в Красноярске начнется с потепления, однако в середине недели погода ухудшится. Об этом сообщает портал GISMETEO.

В понедельник 4 октября в Красноярске днем потеплеет до +9 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность и небольшие дожди. Ветер западный силой около 3-7 метров в секунду. Ночью же похолодает до -1 градуса, но обойдется без осадков. Атмосферное давление 752-755 мм рт.ст.

Во вторник воздух прогреется до +10 градусов. Синоптики обещают облачность с прояснениями и без осадков. Ветер стихнет до 2-6 метров в секунду. Ночь ожидается холодной – до -1 градуса, без дождя или снега. Атмосферное давление опустится до 749-753 мм рт. ст.

В среду днем ожидается около +9 градусов, переменная облачность и без осадков. Сильного ветра не будет, порывы 2-6 метров в секунду. В ночь на четверг температура воздуха опустится до 0 градусов. Атмосферное давление 750-752 мм рт. ст.

В четверг же погода испортится. Дневная температура опустится до +4 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность. Ветер усилится до 7 м/с, а порывы будут достигать 16 м/с. Ночью похолодает до 0 градусов, возможны снег с дождем. Атмосферное давление немного повысится – до 752-754 мм рт. ст.

В пятницу солнце окончательно скроется за тучами. Днем температура составит около +4 градусов, возможен дождь. Ветер будет сильным 6-13 метров в секунду. Ночью будет около +1 градуса. Атмосферное давление – 754 мм рт. ст.