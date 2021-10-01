На первых выходных октября в Красноярске похолодает до -2 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Грядущие выходные в Красноярске будут прохладными и пасмурными. Синоптики Гидрометцентра обещают небольшие дожди, тучи и температуру в районе +6-8 градусов, а ночью заморозки.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу в Красноярске днем ожидается до +8 градусов, тучи и небольшой дождь. Ночью температура опустится до +1 градуса, возможен снег с дождем. Сильного ветра не будет, около 2-4 метров в секунду.

В воскресенье 3 октября дневная температура понизится до +6 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер останется на том же уровне. Вечером похолодает, а ночью температура может опуститься до -2 градусов. Однако снега синоптики не ожидают.

По данным портала GISMETEO, в субботу 2 октября днем температура составит около +8 градусов. Пройдут небольшие дожди, а небо затянет тучами. Ветер обещают юго-западный с порывами 4-11 метров в секунду. Ночью похолодает до +2 градусов. Атмосферное давление составит около 742-747 мм рт. ст. Снега синоптики не ждут.

В воскресенье 3 октября днем похолодает до +6 градусов. В остальном же серьезно погода не изменится. Будет пасмурно, возможны небольшие дожди. Сила ветра практически не изменится. Ночная температура опустится до 0 градусов, но без снега. Атмосферное давление повысится до 748-754 мм рт. ст.