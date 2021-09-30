На Байкал за 3 часа - это реально: из Красноярска открылся новый авиарейс

На Байкал за 3 часа: из Красноярска открылся на новый авиарейс Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Хмурый пятничный день, над Красноярском сгустились тучи, было понятно, что ждать с моря погоды не стоит. А так хочется солнца и осеннего ультрафиолета. АТР 42-500 на взлетно-посадочной полосе шумно прогревает свои турбины. Загрузив пассажиров, поднимается в воздух по расписанию.

Два с половиной часа полета на высоте пяти тысяч метров и, наконец, самолет разрывает облака, открывая под собой панораму горных хребтов. Ничего себе – какие фантастические виды. И сколько света. И, наконец, вот она – насыщенно-синяя гладь Байкала. Неожиданно и приятно, что здесь, на расстоянии чуть более тысячи метров от Красноярска, нас встречает отличная погода.

В салоне нового самолета комфорно Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Новые рейсы в соседние регионы

Авиакомпания «КрасАвиа» открыла новые направления благодаря участию в программе федерального субсидирования региональных авиаперевозок. Теперь из Красноярска напрямую можно улететь в Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск (это очень удобно, скажем, для рабочих-вахтовиков). А также в «газовую столицу» России – Новый Уренгой. Также новинкой стал прямой рейс Томск – Новый Уренгой. И в восточном направлении – город Северобайкальск, аэропорт которого находится в Нижнеангарске.

Все рейсы выполняются по два раза в неделю (за исключение в Ханты-Мансийск, туда только по пятницам). На современных и комфортных самолетах ATR 72 или ATR 42. Приятное дополнение – за счет того, что билеты субсидированные, стоимость перелета для пассажиров не станет обременительный. Возьмем Нижнеангарск – основной тариф 4 тысячи рублей, для молодежи до 22 лет – всего 2 тысячи рублей в одну сторону. Сейчас продажа открыта до конца декабря. Информация на 2022 году появится чуть позднее.

В пути о пассажирах заботилась борпроводница Любовь Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Туристов там ждут

Красноярцев, прибывших в пятницу 24 сентября с первым рейсом, встречали, как дорогих гостей. Нет, не хлебом-солью, а с местным деликатесом – копченым байкальским омулем. Местные власти в лице и.о. главы Северобайкальска Вячеслава Мартынова и председателя Горсовета Андрея Невьянцева приветствовали добрым словом.

Рассказали, что договаривались с авиакомпанией «КрасАвиа» об открытии прямого сообщения почти два года. Если бы не пандемия, этот вопрос удалось бы решить раньше. И теперь надеются на плодотворное сотрудничество.

Не хлебом-солью, а омулем встречают тут гостей Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Что получают жители Северобайкальска, так это быстрый, удобный и недорогой способ добраться до миллионного Красноярска. Между прочим, в городе на Енисее учится много студентов из этих мест – сели на самолет, прилетели на выходные навестить родных, затем обратно. Всего на дорогу три часа. Да, конечно, наши города соединяет знаменитый и легендарный БАМ, но при всем уважении к поездам, в скорости они уступают самолетам.

Обратите внимание: пляж вдоль берега тянется на многие километры Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Помимо этого Северобайкальск хочет увеличить поток туристов. А где туристы – там дополнительный доход и в бюджет, и местному предпринимательскому сообществу. Вон, в Арабских эмиратах солидный вклад в экономику делают охочие до отдыха и развлечений туристы. У нас не жаркие страны, у нас круче:Байкал – место силы. Здесь любители активного отдыха найдут для себя незабываемые впечатления.

Панорама Байкальского хребта Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Теплый Байкал

В последние годы (в том числе и из-за пандемии) у россиян растет интерес к внутреннему туризму. В том числе и к Байкалу. В отличие, скажем, от острова Ольхона, где находится большое количество баз отдыха, на севере пока не так много предложений. Но местные власти выбрали правильное направление, учредив муниципальную туристическую фирму «Теплый Байкал».

Да-да, Байкал здесь действительно теплый, в отличие от общепризнанного туристического центра в Листвянке (70 км от Иркутска) – там вода настолько ледяная, что купаться нельзя. А в Северобайкальске и Нижнеангарске есть замечательный пляж с белым песком, который тянется на десятки километров и где летом яблоку бывает негде упасть от палаток и машин.

Артисты художественной самодеятельности на самой северной точке Байкала Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Что еще интересного найдут для себя красноярцы: целебные термальные источники, горнолыжную базу и прогулки по прозрачному льду озера зимой, многодневные круизы по озеру летом, в том числе с интереснейшими экскурсиями. В общем, очень много всего интересного. Теперь ведь можно слетать туда просто на выходные.