Изменить архитектурный облик Норильска вызвались 73 компании со всего мира Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Изменить облик целого города – задача, которая потребует колоссальных усилий. В случае с Норильском эти усилия нужно помножить на северный коэффициент. Для достижения результатов важно изначально правильно выстроить приоритеты. И правильно будет начать с архитектурного проектирования.

13 июля стартовал прием заявок на конкурс на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска. Инициаторами конкурса выступили администрация города и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса – международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab». Чтобы получить максимальную отдачу и привлечь как можно больше участников, его сделали открытым и международным. По замыслу организаторов при реновации Норильска должны быть использованы самые современные строительные технологии, которые учтут историю города и его уникальную архитектуру.

Ленинский проспект Норильска Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Заявки принимались онлайн на сайте https://norilsk2035.ru/ (кстати, зайдя на него, можно найти много интересной и полезной информации). 21 сентября прием заявок завершился. И вот результаты: по всем правилам конкурса заявки оформили 27 участников. Это 12 индивидуальных претендентов и 15 консорциумов, а всего – 73 компании. Каждая команда включает в себя не только архитекторов и проектировщиков, но и специалистов в области экономики и финансов, маркетинга и других сопутствующих сфер деятельности.

Причем обратите внимание на географию конкурсантов – 22 города из 13 стран. Одобрены заявки архитектурных бюро из России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Кировск, Якутск, Реутов и Саратов), Дании (Копенгаген), США (Шарлотсвилл), Канады (Торонто), Швеции (Стокгольм) и Норвегии (Тромсё и Будё). С этими странами все понятно – часть их территорий относится к арктической зоне. В списке участников также Великобритания (Лондон), Белоруссия (Минск), Франция (Париж и Шарантон) и Нидерланды (Утрехт). И весьма удивили такие страны, как Китай (Чанчунь), Турция (Стамбул) и Индия (Мумбаи). Но, учитывая высокие требования к отбору, наверняка у них есть достойные предложения для жюри.

По требованиям нужно сказать отдельно. К конкурсу допущены только профессиональные организации, которые имеют опыт в области комплексного развития городских территорий, архитектуры, мастер-планирования и проектирования. А также имеющие реализованные проекты в условиях Арктики. Ведь одно дело строить здания на большой земле и совсем другое – на 69-й параллели. То есть по списку прилагаются: вечная мерзлота на полкилометра глубиной, температура воздуха зимой опускается ниже -50, а летом поднимается выше +30 градусов. Черная пурга с порывами до 40 метров в секунду до 100 дней в году. И еще полярная зима 9 месяцев.

Ленинградские мотивы в архитектуре заполярного города Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Иными словами, претенденты должны привлечь лучший мировой опыт северного строительства, чтобы их стараниями Норильск преобразился не только внешне, но и приобрел новый имидж города, в котором комфортно жить и работать.

Есть еще одно принципиальное пожелание к проектам: сохранить исторический облик, старинные здания, построенные в стиле классицизма с элементами барокко. Разработчиком первого генплана Норильска был приглашенный из Ленинграда архитектор Витольд Непокойчицкий. Сегодня Ленинский проспект – визитная карточка города. И этот существующий архитектурный код необходимо гармонично вписать в обновленный план.

В состав жюри входят эксперты в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций – из России и зарубежья. Трех финалистов они назовут 19 октября. Далее участникам предстоит сформулировать свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни, учебы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктур. Итоги конкурса подведут в марте 2022 года. Общий призовой фонд составляет 15,5 миллионов рублей. Победитель получит 6,5 миллионов рублей в качестве приза. За второе и третье место - по 5 и 4 миллиона рублей соответственно.

Этот существующий архитектурный код необходимо гармонично вписать в обновленный план Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Напомним, что реновация Норильска – один из основных пунктов четырехстороннего соглашения, подписанного в феврале текущего года между правительством РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель». Согласно соглашению, на социально-экономическое развитие города направят 120 миллиардов рублей, из которых большая часть – 81,3 миллиарда – это средства «Норникеля», 24 миллиарда – средства федерального бюджета и 14,7 миллиарда – вклад краевого бюджета. Кроме того, компания дополнительно выделила на развитие города еще 150 миллиардов рублей.

Процесс реновации уже начался. В списке утвержденных планов – проект реконструкции здания гимназии №4, построенной в 1950 году и пустующей последние 3 года из-за аварийного состояния. В Талнахе будет построена новая поликлиника на 1000 посещений в смену. Кроме того, Проектный офис «Норникеля» готовит на утверждение градостроительного совета еще несколько проектов объектов социальной и культурной сферы. Подробности – позднее, но немного конкретики дадим: в Норильске создадут музей современного искусства, построят школу на 1100 учеников, новое пожарное депо, ледовый дворец, бассейн.