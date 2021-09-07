Александр Усс показал свой школьный дневник

Губернатор показал свой дневник в своем Instagram. Фото: instagram.com/uss_av/

Начался новый учебный год. В соцсетях отметились практически все «причастные» - ленты пестрели фотографиями идущих в школу детей, воспоминаниями о своих школьных годах. Не остались в стороне и первые лица города и края.

В День знаний губернатор Красноярского края Александр Усс раскрыл школьный журнал своего класса, в частности страницу со своей успеваемостью. Его он выложил в социальной сети. Судя по фотографии, глава региона был прилежным учеником: с 1 по 9 класс в его дневнике были лишь пятёрки и четвёрки. Впрочем, несмотря на хорошее поведение, в 9 классе он пропустил 33 урока. С чем это связано, Александр Усс не рассказал. Напомним, что после школы глава края поступил в Красноярский государственный университет на специальность «правоведение». Позднее он стал доктором юридических наук.

Глава Красноярска в День знаний показал своих дочерей-двойняшек

Дочери главы Красноярска Сергея Ерёмина в этом году пошли в первый класс. Видеоролик о первом дне в школе близняшек Таисии и Василисы мэр выложил в инстаграм. Девочки отныне учатся в гимназии № 2, что на улице Марковского.

Сергей Еремин с семьей. Фото: instagram.com/eremin__krsk/

«Сегодня в первый раз в первый класс пошли наши двойняшки — Таисия и Василиса. Впечатления особые. Собирались и готовились в двойном размере. То ли ещё будет с выполнением домашних заданий. Желаю всем первоклашкам нашего города рвения к знаниям, новых открытий, а родителям — терпения! В добрый путь!», —написал Сергей Еремин.

Семья мэра города — многодетная, всего у него четверо детей — все девочки.

«Люблю и очень ценю моменты, когда есть время пообщаться с дочками», - написал он накануне начала нового учебного года. – «Вчера у нас получился один из таких семейных вечеров. Мы все вместе раскладывали по полочкам школьные принадлежности, готовились к новому учебному году. Младшие дочки решили оставить для семейного архива несколько поделок. А я достал свои школьные реликвии – сочинение, написанное в одиннадцатом классе, и прописи с первого класса! Младшим было интересно посмотреть на мой детский почерк, а средняя решила проверить сочинение на ошибки. В одном месте Даша спросила, почему я поставил тире, а не запятую? Пришлось на ходу выдумать, что в прошлом веке мы в таком случае ставили тире».

СПРАВКА КП:

День знаний в Красноярске отметили 117 тысяч школьников. Праздничные линейки прошли в 116 школах. А всего в Красноярском крае за парты сядут 346 тысяч школьников, это на семь тысяч больше, чем в прошлом году. В первые классы пошли 38824 ребенка.