«Мы заплатили, мы пойдем»: почему туристы чаще гибнут не на суперсложных, а на массовых маршрутах

23 сентября 2021 года на Эльбрусе застряла группа из 19 альпинистов, которая попросила о помощи из-за ухудшения погоды Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Задержан организатор подъема на Эльбрус, в ходе которого погибли пятеро альпинистов. Правила восхождений предложено ужесточить. Трагедию на Кавказе, унесшую жизни пятерых человек, который день обсуждает вся страна.

Напомним, все случилось вечером 23 сентября на склоне горы Эльбрус - на высоте 5 400 метров. Группа туристов из 19 человек (все любители, непрофессионалы) попала в страшный шторм, подала сигнал бедствия. Причем четверо отказались от похода заранее – пришел прогноз, что через несколько часов должна была разыграться непогода. Остальные все же решились идти вверх, надеялись, что успеют вернуться. Увы, шторм пришел раньше, поднялся ветер 40 метров в секунду, это при морозе минус 20 градусов. На расстоянии одного метра ничего не видно. И вот итог: осиротели несколько семей.

Чем опасны простые маршруты

Как можно было избежать трагедии, почему она произошла? Об этом «Комсомольская правда – Красноярск» поговорила с Валерием Кохановым, он известен в нашей стране и за рубежом как мастер спорта по альпинизму, спасатель, причем международного класса, покоривший все семитысячники СССР, в составе команды проложил новый путь на Эверест (1996), перешел на лыжах Северный полюс.

Валерий Коханов Фото: из личного архива

- Валерий Петрович, правда ли, что сейчас на Эльбрус при желании может попробовать взойти каждый первый, было бы желание и средства?

- Действительно, в Европе и Азии есть две такие условно доступные вершины – Эльбрус (5 642 метра) и Монблан (4 810). Сами по себе они считаются простыми для восхождения. Купил тур, иди себе и иди. Но именно там самый высокий травматизм, там чаще гибнут люди. Заметьте, не на суперсложных маршрутах где-нибудь в Гималаях, а здесь – на массовых!

Потому что идет большой поток. Есть люди, которые восходят на Эльбрус десятки раз. Но представьте, группа поднимается, и тут начинает портиться погода. Возникает вопрос: как поведут себя гиды, хватит ли духа отказать людям в восхождении? Ведь это для них деньги, и немалые.

Однажды мы в составе команды СССР по альпинизму поднимались на Эльбрус. И погода резко ухудшилась. Смогли дойти только до скал Пастухова. А дальше? Мы остановились: зачем это надо? Сегодня обморозимся, завтра будет очень сложно. Правильнее повернуть назад. И мы отступили. Знаете, даже Райнхольд Месснер (выдающийся итальянский альпинист, первым покоривший 14 «восьмитысячников» мира – прим.ред.) говорил: «Я живу потому, что вовремя успевал отступить, сделать шаг назад!».

Чудом выжившие на Эльбрусе туристы

При первых же изменениях погоды гидам надо было разворачиваться и вести людей вниз. Несмотря на возможные требования: «Мы заплатили – мы пойдем». Потому что многие элементарно не представляют, чем это оборачивается. В результате – гибель, горе для семей.

Поймите, безопасных (или простых) гор не бывает. На том же Эльбрусе погода меняется очень быстро: неделю может стоять, «звенеть». А в один момент – за час-два испортится – вплоть до урагана и снежной бури.

Страховка нужна обязательно

- Уже известно, туристы перед тем походом, подписывали бумаги, в которых значилось: в случае неблагоприятного исхода, отказываемся от уголовного преследования организаторов тура. Получается, участники таких подъемов берут все на себя, недооценивая риски? Например, ухудшение физического состояния, погоды и так далее.

- У людей, которые идут в горы, обязательно должна быть страховка – на спасательные работы, вертолет и прочее. Они бывают разными, туристическая, альпинистская. Стоимость зависит от сложности, степени риска.

Необходим ли медицинский контроль? Приведу такой пример: перед подъемом на Аконкагуа (высочайшая вершина в Андах – 6 960 метров) мы проходили тестирование врачей. Заходишь, тебе измеряют давление, уровень кислорода в крови, дают рекомендации. Кому-то разрешение, кому-то отвод. Некоторым говорят: придите через 5-7 дней, пока пройдет акклиматизация. Так туроператоры подстраховываются. И, если вы не выполнили рекомендации, все равно пошли в гору вопреки советам врачей, это, получается, ваша ответственность.

Валерий Коханов Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Что касается Эльбруса, 5 тысяч – высота серьезная, здесь возможно наступление гипоксии. Так что есть два варианта: ты поднимаешься сразу, на том кислороде, что у тебя есть, пока организм еще не включился в адаптивный период. Или же акклиматизируешься неделю – три. Разумеется, многое зависит от физиологии конкретного человека, его подготовки. Если ты когда-нибудь был на высоте, организм все равно это помнит, включает свои ресурсы. Я полагаю, сейчас из-за массовости, потока турфирмы проверяют участников восхождений по минимуму - в лучшем случае.

Где маршрутный лист?

- А если ужесточить контроль за такими группами?

- Раньше было по-другому. Когда ты отправляешься в горы, тебя могут остановить, спросить, где твой маршрутный лист? Кто выпустил, что умеешь делать, в курсе ли, на какой риск (трудности) идешь? Существовал контроль, были КСС (командно-спасательные службы для туристов) и КСП (командно-спасательные пункты). Так просто залезть куда-то неподготовленному человеку было невозможно.

А сейчас все просто – турист свободен. Рассуждает так: «Хочу и пойду», и никто не может его остановить. Имеют право только предупредить. Да, группы ставят на учет, как и раньше. Но тогда они были ОРГАНИЗОВАННЫМИ, а теперь могут состоять даже из одного человека!

Валерий Коханов Фото: из личного архива

Тогда как любые поиски (особенно связанные с поднятием вертолета) - мероприятие дорогостоящее, да и не всегда это возможно. Все зависит от погоды. Бывает, перед тобой просто стоит снежная стена, как отправлять спасателей в пургу, когда видимость практически нулевая?

Впрочем, заставлять людей сидеть дома (как призывают диванные критики – прим.ред.) тоже неверно. Особенно сейчас - в пандемию коронавируса. Мы живем в социуме, общение для нас очень важно. Для многих общение с новыми людьми, природой – то, без чего они себя не мыслят. Многие только приходят из одного похода, тут же начинают готовиться к следующему. Так человек развивается, и остановить этот процесс невозможно.

«Заплатили - заносите!»

- Где же выход? Как обеспечить безопасность?

- Когда человек отправляется в горы, он должен знать, на что идет. Важно, прежде всего, единоначалие – в любой ситуации слушать руководителя. От опытности гидов зависит буквально все. Это, конечно, должен быть не просто человек, который знает дорогу. Он обязан уметь оказывать доврачебную помощь и транспортировать пострадавшего в горах. Это первое, с чего начинаются теоретические занятия по альпинизму. Ну и практика – правильное хождение по льду, снегу, осыпям, травянистым склонам, все это входит в подготовку. А сейчас люди приходят и рассуждают так: «Мы заплатили, и нас сейчас должны занести. Не зря же деньги отдали!». Опять же гидам нужно провести инструктаж по технике безопасности, подробно разъяснить, в каких случаях и что надо делать?

Чудом выжившие на Эльбрусе туристы

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