«Решение стать матерью считалось безумием»: пациентка красноярского ФМБА родила здорового ребенка после трансплантации почки. Фото: ФСНКЦ ФМБА

Пациентка ФСНКЦ ФМБА РФ родила здорового ребенка после трансплантации почки. Это произошло впервые за шесть лет проведения подобных операций специалистами учреждения, сообщает пресс-служба ФМБА.

Этот случай можно считать уникальным, так как после трансплантации почки всегда есть множество противопоказаний для беременности. В ФМБА отмечают, что родам предшествовала длительная подготовка. В итоге женщина родила здорового мальчика весом 2,85 кг.

Фото: ФСНКЦ ФМБА

- Пациенты, которым пересадили почки, получают новые возможности, они больше не привязаны к гемодиализу, могут вернуться к обычной жизни. Но решиться стать матерью раньше считалось безумием. Сегодня медицина шагнула далеко вперёд и всё больше женщин после трансплантации решают забеременеть, - рассказывает врач-нефролог ФСКНЦ ФМБА Римма Наговицына.

В учреждении добавляют, что сама пациентка общаться на эту отказывается:

- Слишком много переживаний было на пути становления матерью. Она счастлива и выражает огромную признательность всему коллективу хирургического отделения ФСНКЦ ФМБА России, - поясняют в учреждении.

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О том происшествии сегодня уже мало кто помнит. Это случилось в прошлом году. 5 июля на улице Семафорной в Красноярске грузовик врезался в опору виадука – пешеходного моста через железнодорожные пути. (подробнее)