Красноярск вошел в ТОП-10 городов для построения успешной карьеры Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск оказался одним из 10 лучших городов для построения успешной карьеры. Краевая столица заняла в рейтинге восьмое место. Об этом сообщает портал SuperJob.

Рейтинг составлен по опросу жителей городов России с населением от 500 тысяч человек. Исследователи портала отмечают, что карьерное развитие в российских мегаполисах осложнила пандемии коронавируса. Поэтому в большинстве городов уменьшается число жителей, считающих свой город лучшим для карьерного роста.

Тенденция коснулась и Красноярска. В 2020 году лучшим для построения карьеры Красноярск назвали 40% опрошенных. В 2021 году – лишь 38% респондентов. Однако в прошлогоднем рейтинге Красноярск находился лишь на 11 месте. Сейчас краевой центр занял 8 место, обогнав извечных конкурентов – Новосибирск (10 место) и Иркутск (12 место).

В топ-10 вошли следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Красноярск, Самара и Новосибирск.

Худшими городами оказались: Волгоград, Омск, Саратов, Тольятти и Астрахань.