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Спорт26 сентября 2021 10:17

В Красноярске прошел самый длинный в России парад на сапбордах: спасение утопающей и двое Шуфутинских на досках

Любители сапсерфинга завершили летний сезон 2021
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Любители сапсерфинга в Красноярске завершили летний сезон 2021

Любители сапсерфинга в Красноярске завершили летний сезон 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске состоялся первый фестиваль-карнавал на воде FUN SUP FEST. Его участниками стали десятки любителей катания на досках, которые стали особенно популярны за время летнего паводка, когда по набережной можно было не только пройти, но и проплыть.

Взять с собой хвостатого друга. А почему бы и нет?

Взять с собой хвостатого друга. А почему бы и нет?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всем участникам события организаторы предложили одеться в карнавальные костюмы. Поэтому на Енисее в один день встретились индейцы, жираф, царь с собакой и два фейковых Шуфтинских.

На сапах по Енисею проплыли два фейковых Шуфутинских

На сапах по Енисею проплыли два фейковых Шуфутинских

Фото: Мария ЛЕНЦ

Карнавальный заплыв от от острова Посадный до Вантового моста сопровождали сотрудники МЧС. И не зря. Без ЧП не обошлось. В воду упала одна из участниц. Дама бальзаковского возраста не удержалась на доске.

Не обошлось без операции по спасению

Не обошлось без операции по спасению

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сразу подплыли спасатели, достали женщину из воды и отвезли на берег. Она вся вымокла и оказалось, что у нее нет запасной одежды. Она сказала, что планировала поехать домой на электросамокате. Но мокрой домой ее отпускать отказались и куда-то увели, - рассказала «Комсомолке» очевидец Мария.

И для жирафа на Енисее найдется место

И для жирафа на Енисее найдется место

Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошедшем фестивале был установлен рекорд России по самому длинному параду на сапбордах.

Организаторы рассчитывают установить рекорд России

Организаторы рассчитывают установить рекорд России

Фото: Мария ЛЕНЦ

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