В Красноярске прошел самый длинный в России парад на сапбордах: спасение утопающей и двое Шуфутинских на досках

Любители сапсерфинга в Красноярске завершили летний сезон 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске состоялся первый фестиваль-карнавал на воде FUN SUP FEST. Его участниками стали десятки любителей катания на досках, которые стали особенно популярны за время летнего паводка, когда по набережной можно было не только пройти, но и проплыть.

Взять с собой хвостатого друга. А почему бы и нет? Фото: Мария ЛЕНЦ

Всем участникам события организаторы предложили одеться в карнавальные костюмы. Поэтому на Енисее в один день встретились индейцы, жираф, царь с собакой и два фейковых Шуфтинских.

На сапах по Енисею проплыли два фейковых Шуфутинских Фото: Мария ЛЕНЦ

Карнавальный заплыв от от острова Посадный до Вантового моста сопровождали сотрудники МЧС. И не зря. Без ЧП не обошлось. В воду упала одна из участниц. Дама бальзаковского возраста не удержалась на доске.

Не обошлось без операции по спасению Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сразу подплыли спасатели, достали женщину из воды и отвезли на берег. Она вся вымокла и оказалось, что у нее нет запасной одежды. Она сказала, что планировала поехать домой на электросамокате. Но мокрой домой ее отпускать отказались и куда-то увели, - рассказала «Комсомолке» очевидец Мария.

И для жирафа на Енисее найдется место Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошедшем фестивале был установлен рекорд России по самому длинному параду на сапбордах.