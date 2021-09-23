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Общество23 сентября 2021 13:46

В «Губернских аптеках» стартовала программа утилизации просроченных лекарств

Рассказываем, почему нельзя выбрасывать старые медикаменты в мусорное ведро и куда их можно отнести
Полина КУЗНЕЦОВА
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Домашняя аптечка с самыми необходимыми лекарствами есть в каждом доме

Домашняя аптечка с самыми необходимыми лекарствами есть в каждом доме

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровье – это хорошо, а крепкое здоровье еще лучше. Но всем нам время от времени приходится сталкиваться с различными недомоганиями – насморк, головная боль, расстройство пищеварения… В этом случае на помощь приходит домашняя аптечка. У одних она формируется «стихийно», из недопитых лекарств, у других – специально, «про запас». Часто мы забываем, что периодически в аптечке нужно проводить ревизию и избавляться от просроченных таблеток.

Почему важно правильно утилизировать медикаменты. Фото предоставлено компанией

Почему важно правильно утилизировать медикаменты. Фото предоставлено компанией

Компания «Губернские аптеки» 20 сентября запустила экологический проект по грамотной утилизации медикаментов.

– На эту идею нас натолкнули наши покупатели – неравнодушные люди с активной социальной позицией. Многие спрашивали в аптеках, можно ли сдать испорченные, просроченные лекарства, чтобы не выбрасывать их вместе с другими отходами, – рассказывает Ольга Саенко, менеджер по продвижению АО «Губернские аптеки». – Просроченные медикаменты, которые мы используем дома, относятся к отходам класса Г и в соответствии с законодательством должны быть утилизированы правильно. Почему это важно? Экологи во всем мире давно бьют тревогу – попадание медикаментов в воду, почву и воздух наносит существенный урон не только природе, но и нам, людям. Мы заключили договор с компанией, которая специализируется на утилизации разных видов отходов, в том числе и лекарственных. Сотрудники компании будут проезжать по нашим аптекам, собирать медикаменты и затем утилизировать. Мы надеемся, что жители края поддержат нас и внесут свой вклад в сохранение экологии края. Это так просто – выбросить просроченные лекарства не в мусорное ведро, а в специальный контейнер в аптеке.

Такой стикер поможет вам найти аптеку, где установлены спецконтейнеры. Фото предоставлено компанией

Такой стикер поможет вам найти аптеку, где установлены спецконтейнеры. Фото предоставлено компанией

Как отмечают в компании, проект по утилизации медикаментов долгосрочный. На первом этапе реализации в «Губернских аптеках» установили 12 контейнеров. Для удобства горожан все они находятся в разных районах, чтобы можно было найти тот, который находится ближе к вашему дому.

Как проверить аптечку и подготовить лекарства к утилизации?

- Достаньте домашнюю аптечку, проверьте все медикаменты на предмет срока годности и соответствие внешнего вида описанию. Например, если у таблеток не истек срок годности, но они изменили цвет, текстуру или приобрели неприятный запах, лучше от них избавиться.

- Вытащите непригодные медикаменты из картонных упаковок (их можно сдать в макулатуру). Вынимать таблетки из пластиковых или бумажных блистеров не нужно.

- Выбросить в специальный контейнер в аптеке можно практически все медикаменты – таблетки, флаконы, аэрозольные баллончики, мази, ампулы. Исключение составляют – ртутные и электронные термометры, яды и наркосодержащие препараты, а также предметы, которые имели контакт с кровью (например, шприцы)

Куда отнести непригодные медикаменты?

Пока в «пилотном» режиме в Красноярске работают 12 «Губернских аптек», где установлены специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств:

- Аптека №3 (ул. Парижской коммуны, д. 31)

- Аптека №4 (ул. Декабристов, 36)

- Аптека №123 (ул. Мирошниченко, д. 1)

- Аптека №130 (пр. Мира, д. 132)

- Аптека №186 (ул. Партизана Железняка, 12А)

- Аптека №300 (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 135)

- Аптека «Фармация» (ул. Телевизорная, д. 7А)

- Аптека №358 (пр. 60 лет образования СССР, д. 21)

- Аптека №77 (ул. Чернышевского, д. 75)

- Аптека №190 (ул. Молокова, д. 1, стр. 1)

- Аптека №91 (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 46)

- Аптека №81 (ул. Карамзина, д. 6)

Ищите такие контейнеры в «Губернских аптеках». Фото предоставлено компанией

Ищите такие контейнеры в «Губернских аптеках». Фото предоставлено компанией

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