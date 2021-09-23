В «Губернских аптеках» стартовала программа утилизации просроченных лекарств

Домашняя аптечка с самыми необходимыми лекарствами есть в каждом доме Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровье – это хорошо, а крепкое здоровье еще лучше. Но всем нам время от времени приходится сталкиваться с различными недомоганиями – насморк, головная боль, расстройство пищеварения… В этом случае на помощь приходит домашняя аптечка. У одних она формируется «стихийно», из недопитых лекарств, у других – специально, «про запас». Часто мы забываем, что периодически в аптечке нужно проводить ревизию и избавляться от просроченных таблеток.

Почему важно правильно утилизировать медикаменты. Фото предоставлено компанией

Компания «Губернские аптеки» 20 сентября запустила экологический проект по грамотной утилизации медикаментов.

– На эту идею нас натолкнули наши покупатели – неравнодушные люди с активной социальной позицией. Многие спрашивали в аптеках, можно ли сдать испорченные, просроченные лекарства, чтобы не выбрасывать их вместе с другими отходами, – рассказывает Ольга Саенко, менеджер по продвижению АО «Губернские аптеки». – Просроченные медикаменты, которые мы используем дома, относятся к отходам класса Г и в соответствии с законодательством должны быть утилизированы правильно. Почему это важно? Экологи во всем мире давно бьют тревогу – попадание медикаментов в воду, почву и воздух наносит существенный урон не только природе, но и нам, людям. Мы заключили договор с компанией, которая специализируется на утилизации разных видов отходов, в том числе и лекарственных. Сотрудники компании будут проезжать по нашим аптекам, собирать медикаменты и затем утилизировать. Мы надеемся, что жители края поддержат нас и внесут свой вклад в сохранение экологии края. Это так просто – выбросить просроченные лекарства не в мусорное ведро, а в специальный контейнер в аптеке.

Такой стикер поможет вам найти аптеку, где установлены спецконтейнеры. Фото предоставлено компанией

Как отмечают в компании, проект по утилизации медикаментов долгосрочный. На первом этапе реализации в «Губернских аптеках» установили 12 контейнеров. Для удобства горожан все они находятся в разных районах, чтобы можно было найти тот, который находится ближе к вашему дому.

Как проверить аптечку и подготовить лекарства к утилизации?

- Достаньте домашнюю аптечку, проверьте все медикаменты на предмет срока годности и соответствие внешнего вида описанию. Например, если у таблеток не истек срок годности, но они изменили цвет, текстуру или приобрели неприятный запах, лучше от них избавиться.

- Вытащите непригодные медикаменты из картонных упаковок (их можно сдать в макулатуру). Вынимать таблетки из пластиковых или бумажных блистеров не нужно.

- Выбросить в специальный контейнер в аптеке можно практически все медикаменты – таблетки, флаконы, аэрозольные баллончики, мази, ампулы. Исключение составляют – ртутные и электронные термометры, яды и наркосодержащие препараты, а также предметы, которые имели контакт с кровью (например, шприцы)

Куда отнести непригодные медикаменты?

Пока в «пилотном» режиме в Красноярске работают 12 «Губернских аптек», где установлены специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств:

- Аптека №3 (ул. Парижской коммуны, д. 31)

- Аптека №4 (ул. Декабристов, 36)

- Аптека №123 (ул. Мирошниченко, д. 1)

- Аптека №130 (пр. Мира, д. 132)

- Аптека №186 (ул. Партизана Железняка, 12А)

- Аптека №300 (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 135)

- Аптека «Фармация» (ул. Телевизорная, д. 7А)

- Аптека №358 (пр. 60 лет образования СССР, д. 21)

- Аптека №77 (ул. Чернышевского, д. 75)

- Аптека №190 (ул. Молокова, д. 1, стр. 1)

- Аптека №91 (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 46)

- Аптека №81 (ул. Карамзина, д. 6)