Безотходные отходы: сортировать мусор станет легче

На контейнере яркая надпись «СТЕКЛО» - не перепутаешь! Фото: Светлана ЮДИНА

Контейнер в каждый двор

Каждый раз, когда приходится выбрасывать стеклянную банку или бутылку, рука не поднимается. Жалко. Да и по утверждению химиков-экологов, стекло практически не разлагается. Вот только пунктов сбора стеклотары нет, поэтому приходится нести такие отходы до обычной мусорки. Но ситуация меняется. «Красноярская рециклинговая компания» устанавливает в своей технологической зоне специальные контейнеры для стекла.

– К контейнерам под пластик все уже привыкли, активно их наполняют. За последнее время мы установили таких сеток более 1000 штук. Сетки под стекло начали расставлять более года назад, смотрели, как к ним отнесутся горожане, – рассказывает Юлия Комиссаренко, руководитель PR-направления «Красноярской рециклинговой компании». – На левом берегу уже стоят 230 контейнеров, и спрос растет. Самые активные – жители Октябрьского района, Железнодорожного, подключается Советский.

Так выглядит сетка для сбора стеклоотходов Фото: Светлана ЮДИНА

Край постепенно переходит к системе раздельного сбора мусора. В трех пилотных городах – Красноярске, Дивногорске, Сосновоборске – региональные операторы по обращению с ТКО оборудуют мусорные площадки контейнерами под разные виды отходов.

А еще мы вошли в число регионов, которые получат из федерального бюджета субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Между 46 регионами распределят миллиард рублей. Полученные средства пойдут на покупку контейнеров для Красноярска, Сосновоборска, Дивногорска, Назарова, Енисейска, Лесосибирска и Зеленогорска.

Зеленое и коричневое – отдельно

На левом берегу Красноярска собирают и перерабатывают стекло сразу два подрядчика левобережного регионального оператора. Через компанию «КрасВтор» ежемесячно проходит около 100 тонн тарного и листового стекла.

Поступившие на предприятие бутылки и стекло сортируют... Фото: Светлана ЮДИНА

– Многие горожане переживают, что выбрасывать мусор раздельно бесмыссленно, – его все равно свозят на один полигон, никто не перерабатывает. Конечно, это не так, – говорит Дурсун Курбанов, учредитель компании «КрасВтор». – Мы занимаемся первичной подготовкой бутылок, банок, оконного и витринного стекла для дальнейшей переработки. Процесс следующий: вы выбрасываете бутылку в контейнер, потом все стеклоотходы поступают к нам на предприятие, где проходят сортировку по цвету: прозрачное, коричневое, зеленое стекло отдельно. Убираем от стеклянных отходов пластик, если он попадается. А потом дробим, упаковываем в биг-бэги и отправляем на перерабатывающий завод в Новосибирск, где из них снова изготавливают бутылки и банки. Пока собираем стекло из 60 контейнеров. Планируем поставить еще 200 корзин и увеличить объемы. С 250-260 корзин можно ежемесячно собирать 180-200 тонн стекла.

Затем дробят... Фото: Светлана ЮДИНА

Если в вашем дворе еще нет контейнера под стекло, обратитесь в свою управляющую компанию. Она направит заявку региональному оператору, который и поставит сетку. Кстати, посмотреть, где находится ближайшая сетка для сбора стекла, можно и через приложение Cleanpath.

Упаковывают в специальные мешки и отправляют на завод для дальнейшей переработки Фото: Светлана ЮДИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края:

Сейчас в стране взят курс на переработку мусора и максимальное его возвращение в повторное использование. Стекло отличается тем, что его можно перерабатывать и возвращать в обиход если не бесконечно, то очень много раз. В этом году из краевого бюджета выделено 300 млн рублей на установку контейнеров под сбор использованного стекла в 48 муниципалитетах края. Также запустили новое направление – организуем мусорные площадки и ставим мусорные контейнеры в садоводческих хозяйствах. Кроме того, регион должен получить подтверждение финансирования из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления. И, конечно же, мы приветствуем работу региональных операторов по установке контейнеров под сбор пластика и других материалов, которые можно вторично перерабатывать.