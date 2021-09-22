Креатив или вырождение: Чебурашка и крокодил Гена с кружками пива в Красноярске вызвали яростные споры в соцсетях

Сказочные герои с пенным напитком - в одном из торговых центров Красноярска. Фото: krsk.news.

Чебурашка и крокодил Гена в Красноярске пропагандируют употребление пива? Плакат, на котором персонажи детской сказки держат в руках кружки с алкоголем, вывесили в торговом центре «Зеленый» - на пути от парковки к эскалатору, сообщает инстаграм-паблик krsk.news. Его снимок прислал один из подписчиков. Вдобавок изображение Гены и Чебурашки с пенным сопровождается задорным акростихом, где из начальных букв складывается слово «пиво»:

«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам,

И вода - по асфальту рекой

Ведь неясно прохожим в этот день непогожий,

Почему я веселый такой».

По словам автора, он связался с представителями комплекса, а в ответ услышал: ничего плохого здесь не видят. «Как думаете, такое приемлемо или нет?» - задался вопросом подписчик.

«Креативно, и дань уважения поэту»

И понеслось! Большинство пользователей были возмущены. Но не тем, что сказочные герои «позируют» со спиртным, а наоборот. «Докопаться больше не до чего? – интересуются подписчики. – А ничего, что этот плакат висит там уже несколько лет?».

Вряд ли такая реклама подтолкнет детей к употреблению алкоголя, уверены многие: «Креативно, и дань уважения поэту», «Кто хочет, тот и так выпьет», «Дети как будто только с таких плакатов узнают о пиве и прочем!», «От семьи, любви и воспитания все зависит, будет сынок или дочка пить или нет, а не от плаката», «Шаинский – чертов гений!».

А кто-то вспомнил советские хиты: «Целое поколение выросло на мультиках, где Волк курит, люди пьют горилку и так далее, это ничего? И неплохое поколение. Дать бы вам послушать, что дети в наушниках слушают сейчас».

- Волк в мультфильме «Ну, погоди!» - отрицательный персонаж, - парируют оппоненты. – Поэтому он и курит. А Чебурашка с Геной - положительные. Не старуху же Шапокляк подписали рекламировать пиво! А мульт, где все пьют горилку, вообще, скорее, для взрослых, малыши его не смотрят.

«Дети уже вообще не знают, кто они такие – Гена и Чебурашка, у них другие интересы, - утверждают некоторые. – Так что помешать такие плакаты никому не могут!».

Карлсон уносит ребенка, норм?

Другое дело – те самые мультики времен СССР. Как выяснилось, есть родители, считающие откровенно вредными именно их:

- Значит, Волк с сигаретой никого не смущает? А Карлсон, уносящий мальчика на крышу? Эти мультики изначально ломают сознание. Не замечали? Посмотрите! Зато сейчас у детей отличные мульты - «Фиксики», «Тачки», «Школа принцесс»…

«Для меня этот плакат – арт-объект, - вступает в спор еще один пользователь. – А для людей с проблемами психики это, скорее всего, пропаганда, осквернение, нарушение закона и авторских прав.

Появление Чебурашки и Гены с кружками в руках вызвало в соцсетях бурные споры. Фото: krsk.news.

Кстати, о правах. Использование изображений Чебурашки и крокодила Гены горожане сочли нарушением. Так что кто-то из горожан, не теряя времени, написал жалобу в «Союзмультфильм» - просит разобраться.

На святое покусились?!

Конечно, несогласные с размещением Чебурашки и Гены на рекламе пива нашлись, но их было меньше – в разы.

- Зачем пиво дали детским персонажам? – недоумевают люди.

- Как мем в интернете смешно, как картина из жизни – кошмар.

- На святое советских детей покусились, гады (сарказм? – прим.ред.).

- Это пиво и его реклама уже в каждом дворе! Кругом уже пивные алкоголики! А теперь еще и плакат с персонажами из детских мультиков с кружками пива.

- Больше всего меня расстроило то, что для многих это норма... Детский персонаж с пивом...

- Общество деградирует. Проблему они не видят…

... Так или иначе пока шли споры, плакат из торгового центра исчез. Как объяснили корреспонденту «Комсомольской правды - Красноярск» в администрации комплекса, решили снять его сами еще вчера, чтобы не задевать ничьи чувства.

А как по-вашему, кто прав?

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