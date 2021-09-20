Горячее время перед холодным сезоном

Что бы ни случилось, Красноярский край должен быть готов к новому отопительному сезону. Энергетики это прекрасно понимают. С наступлением календарной осени у них близится период пиковых нагрузок на сети. А в наших широтах остаться без электроэнергии в осенне-зимний период – непозволительно. От электричества зависит не только функционирование инфраструктуры городов, но порой и человеческая жизнь. За исправной работой магистральных подстанций и линий электропередачи региона следит филиал «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго».

ЦЕНА ВОПРОСА

По всему краю сейчас активно идут ремонтные работы. На конец сентября, программа «Красноярскэнерго» уже выполнена на 86 %. Отремонтировано 4 229 км воздушных линий, 275 подстанций и 372 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Энергетики заменили 2 299 опор, для чего пришлось расчистить полторы тысячи гектаров охранной зоны. Это сравнимо с половиной площади всего города Шарыпово.

По данным на 17 сентября 2021

Ремонт и обслуживание электросетевой инфраструктуры края в этом году обойдется почти в 700 миллионов рублей. Что сопоставимо с объемами 2020-го. При этом ограничиться только плановыми работами не получится. В последние годы заметно участились погодные аномалии. Из-за причиненного ими ущерба специалистам-энергетикам нередко приходится принимать экстренные решения.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОУСЛОВИЯ

В июле этого года на юге края шквалистый ветер повредил пять опор линии электропередачи 110 киловольт. Без электричества остались 24 поселка Новоселовского и Балахтинского районов. Усиленным бригадам «Россети Сибирь» пришлось восстанавливать опоры той же ночью в жесточайших погодных условиях. Для временного подключения потребителей в ход пошли более полусотни передвижных дизельных установок. Ливни размыли дороги, и глубина колеи местами достигала полутора метров. Крупное ЧП удалось устранить за пару дней.

Подобные ситуации хоть и считаются чрезвычайными, но надеяться, что ближайшей зимой обойдется без них, не стоит. Поэтому в «Красноярскэнерго» уже сейчас готовы к работе десятки резервных источников электроснабжения, большая часть из которых – передвижные. Чтобы оперативно реагировать на подобные вызовы, всю территорию края поделили на шесть участков. Каждый из них обслуживается своим производственным отделением, в составе которых по 18 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных, в том числе, высокопроходимой техникой. Ведь мест, куда добраться даже в спокойную погоду невероятно трудно, у нас в регионе с избытком. И везде есть населенные пункты, где жизненно необходимо электроснабжение. Особенно в зимнее время. В случае ликвидации сложных технологических нарушений и ЧС подготовлены к работе 44 РИСЭ (из них 32 передвижных и 12 стационарных) суммарной мощностью 8,3 МВт.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Впрочем, не только погодные условия могут непредвиденно повредить сети. Часто причиной отключений становятся сами потребители. Как частные лица, так и организации. К авариям может привести банальное несоблюдение правил безопасности близ ЛЭП. Например, заготовка дров в охранных зонах, несогласованные дорожные или строительные работы. Практика показывает, что виновников чаще всего наказывают. Но последствия их действий могут быть огромными.

«Примеров несанкционированных строительных работ, результатом которых стали порывы подземного кабеля и обесточения потребителей, - множество. Люди вторгаются в охранные зоны ЛЭП, а порой и просто промышляют воровством электроэнергии. Несанкционированные работы в охранных зонах приводят к отключению целых районов в регионе, особенно велик риск масштабных отключений в Красноярске. Сейчас, благодаря современным технологиям, выявить нарушения не сложно. И в большинстве случаев виновники несут наказание (как правило, это серьезные штрафы). Поэтому мы еще раз напоминаем о необходимости соблюдать правила» - предупреждает главный инженер филиала «Красноярскэнерго» Сергей Дмитрюков.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

Сегодня министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края положительно оценивает подготовку энергосетей в регионе к отопительному сезону. По результатам анализа, объектам энергетики присваивают индекс от 0 до 1. Инфраструктура «Красноярскэнерго» оценивается как раз на единицу.

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«Индекс «не готов» получила одна небольшая сетевая компания, есть замечания по подготовке отчетности, ситуация находится на контроле министерства. Итоговая оценка и выдача паспортов готовности субъектам осуществляется в ноябре. В целом мы положительно оцениваем проведенную компаниями подготовку, отмечаем увеличение объемов ремонтных программ. Основные факторы для аварий в электросетевом комплексе это так называемый человеческий фактор и природные. И здесь задача всех задействованных в устранении аварии структур – максимально оперативно устранить причину и последствия, минимизировать срок отключения, количество обесточенных потребителей», - говорит заместитель министра промышленности энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Федосеев.