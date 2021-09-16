В Красноярске от огня серьезно пострадали два автомобиля в Солнечном

Фото: МВД

В Красноярске загорелись два автомобиля в микрорайоне Солнечном. Одна из машин выгорела до основания, вторая - частично. ЧП произошло в ночь на 16 сентября, сообщение о загоревшихся машинах поступило на пульт МЧС в 03:08. Как сообщает ведомство, на ликвидацию пожара потребовалось 26 минут.

Фото: МВД

Помимо двух сгоревших до основания авто - MITSUBISI ASX и TOYОTA COROLLA, огонь захватил еще две машины - RENO IXD и KIO RIO. У них повреждено лакокрасочное покрытие. К счастью, ни в одной машине не находились люди, погибших и пострадавших в ЧП нет.

Предварительной причиной назван поджог. Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в МЧС, во время пожара было обнаружено два независимых очага возгорания.

К выяснению всех обстоятельств подключилась и местные правоохранители. На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа полиции.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и сумма причиненного ущерба. Сотрудниками полиции опрашиваются возможные свидетели и очевидцы произошедшего, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, - рассказали в пресс-службе МВД.

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