В Красноярском крае задержан налетчик, устроивший подряд два вооруженных нападения на продуктовые магазины Ачинска и Назарова

Фото: Скриншот с видео МВД

В Назарове задержали налетчика, за два дня умудрившегося напасть сразу на двоих продавцов продуктовых магазинов. Первая попытка в Ачинске закончилась неудачей, а вот вторая в Назарово – кражей 12 000 рублей, сигарет и алкоголя. Как сообщают в МВД, заведено два уголовных дела.

Началось все с того, что 39-летний мужчина, ужен неоднократно судимый за имущественные преступления, зашел в один из магазинов Ачинска. Убедившись, что кроме продавца в помещении никого нет, он перепрыгнул через прилавок и стал угрожать женщине ножом. Продавец пыталась отбиться, стала кричать. К счастью, вошел покупатель и спугнул налетчика. Сотрудница торгового отдела обратилась в полицию с заявлением.

- Сотрудники уголовного розыска ачинской полиции, изъяв видео с камеры наблюдения в магазине, а также принимая во внимание описание продавца, установили личность злоумышленника, который неоднократно попадал в их поле зрения за совершение имущественных преступлений. Ориентировка с предполагаемым подозреваемым была направлена в органы внутренних дел соседних населенных пунктов, куда злоумышленник мог отправиться, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в полиции.

Неудача не устроила мужчину, и на следующий день он повторил свои действия, но уже в назаровском магазине. Второму продавцу, к сожалению, на помощь никто не пришел – под угрозой расправы налетчик забрал из кассы 12 000 рублей, а с прилавков сигареты и алкогольные напитки.

Подозреваемый был оперативно задержан. Сотрудники МВД завели два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Сейчас мужчина находится под стражей.