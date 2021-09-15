Афиша Красноярска на сентябрь 2021: куда пойти с «Пушкинской картой»

Театр Пушкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Участниками проекта «Пушкинская карта» могут стать граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. В 2021 году они получат 3000 рублей на билеты в музеи, театры, на концерты и т.д. Их нужно потратить до 31 декабря.

Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». И можно выбирать мероприятие из афиши в приложении и покупать билет, расплачиваясь «Пушкинской картой». Телефон горячей линии проекта 8-800-100-06-45.

Учреждения культуры сами выбирают, какие мероприятия будут участвовать в этой программе. Например, драмтеатр им. Пушкина предлагает спектакли «Капитанская дочка», «Преступление и наказание», «Русский роман», «Матренин двор», «Покровские ворота», «Земля Эльзы», «Полковник Птица». «Человек из Подольска», «Чик. Гудбай, Берлин», «Голодранцы-аристократы», «Чисто семейное дело».

В музыкальном театре по «Пушкинской карте» можно посмотреть 14 спектаклей, из них семь - в октябре.

А в это время

«Запретный плод» 12+

В Красноярске пройдет единственный в театральном мире спектакль, где действие происходит… в утробе матери

Спектакль по пьесе Игоря Афанасьева «Человечки» о жизни ещё не рожденных детей поставил Московский областной ТЮЗ.

Первое действие происходит в утробе матери, где брат и сестра готовятся к выходу в мир людей. Маленькие человечки умны, талантливы, любознательны. Они слышат окружающий мир, переживают события, которые происходят с родителями… И вдруг слышат страшное слово: «Аборт».

Запретный плод. Фото: сайт Московского областного ТЮЗ

Во втором действии зрители становятся свидетелями конфликта родителей еще не родившихся детей, вместе с ними пытаются понять, что привело их к этому страшному слову, и учатся слышать голоса тех, кто должен появиться на свет — не безымянных зародышей, лишенных права выбора, а свое единственное продолжение, без которого нет смысла ни в любви, ни в жизни.

В ролях Ксения Попович, Антон Богдасаров.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

20 сентября, 19.00

Билеты 400-1000 рублей.

Объявлены два дополнительных спектакля «Дон Жуан» 12+

Билеты на серию премьерных спектаклей 21, 22 и 23 октября и полностью распроданы. Учитывая высокий зрительский интерес, театр принял решение провести два дополнительных спектакля 26 и 27 октября!

Напомним, что опера «Дон Жуан, или Наказанный распутник» Вольфганга Амадея Моцарта – часть Фестиваля Дмитрия Хворостовского. Именно в этой опере он блистал на сценах всего мира в образе Дона Жуана и Лепорелло.

Подготовка к премьере началась в марте. Среди артистов, исполняющих главные роли, – солисты красноярского театра, студенты Института искусств, приглашенные звезды мировой оперной сцены, имена которых будут открыты перед премьерой.

Театр оперы и балета им. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

21, 22 и 23, 26 и 27 октября

Билеты 400-2000 рублей.

Куда пойти в выходные

Всероссийский день бега «Кросс нации» 0+

На дистанцию протяженностью 2021 метров смогут выйти все желающие. Старт массовому забегу в этом году даст серебряный призер Олимпийских игр в Токио Юлия Зыкова, а разминку проведет участник Олимпийских игр Алексей Ковригин.

Программа акции «Кросс нации»:

10.30 – начало регистрации участников на массовый забег на 2021 м (каток о. Татышев) ;

11.15 – зарядка с олимпийцами;

11.45 – старт массового забега на 2021 м;

12.30 – церемония награждения победителей на дистанции 2021 м.

Остров Татышев

18 сентября

Вход свободный.

Последние экскурсии с краевой библиотекой

В выходные пройдут финальные экскурсии этого сезона. Пешеходная прогулка продолжительностью 1,5 часа «Где эта улица, где этот дом…» посвящена истории улицы Василия Сурикова. Запись по телефону: 8 (391) 211 36 42, 923 331 45 57. Сбор у гостиницы «Огни Енисея», ул. Дубровинского, 80

18 сентября в 12.00

Билеты 150 рублей.

Пешеходная экскурсия «Театральный Красноярск» посвящена театральной жизни Красноярска. Предварительная запись по телефону 8 (391) 211-36-42 или e-mail: per@kraslib.ru

Сбор на экскурсию: ротонда Пушкина, перекресток просп. Мира и ул. Кирова.

25 сентября в 12.00

Билеты 150 рублей.

Куда еще пойти

Мастер-классы по интуитивному рисованию 12+

Интуитивное рисование позволяет за короткие сроки начать создавать не просто рисунки, а целостные картины своего внутреннего состояния, которые содержат много образов и удивляют своей глубиной.

Запись по телефону 8-913 561 98 35.

Культурное пространство Каменка

Ул. Павлова, 21

15 сентября, 18.00

18 сентября, 12.00

Билеты 600 рублей.

Просветительский проект «Классика детям» 10+

Центр культурных инициатив приглашает ребят 3-5 классов, которые благодаря проекту приобщатся к лучшим образцам музыки, литературы, театрального и изобразительного искусства и познакомятся с живыми носителями культуры, профессиональными исполнителями.

Встречи будут проходить ежемесячно. На первом занятии Красноярский духовой оркестр представит свою уникальную программу «МУЛЬТ Soundtrack battle», соревнование известной зарубежной анимации и любимых отечественных мультфильмов. Предварительная запись по телефону: 264 00 03.

Центр культурных инициатив

Ул.Ползунова, 13

17 сентября, 13.00

Вход свободный

Кино с киноведом 18+

Премьера итальянской драмы «Тайна сестер Макалузо» пройдет с киноведом Анной Козак. После сеанса - обсуждение фильма.

Пять сестер Макалузо живут без родителей на окраине Палермо. Несмотря на трудности, их детство наполнено надеждами на будущее, пока внезапное происшествие не меняет размеренный уклад их жизни. Теперь сестер объединяет общая тайна. И дом, как молчаливый свидетель их судеб, хранит воспоминания о каждой; о тех, кто ушел, и о тех, кто остался.

После разгадки тайны пятерых сестер Анна Козак приглашает на психологический триллер Джонатана Демми «Молчание ягнят», который в этом году отмечает 30-летний юбилей. В Доме кино будет демонстрироваться 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году. Все сеансы триллера пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Дом кино

Пр. Мира, 88

16 и 17 сентября, 19.30

Билеты 150-220 рублей.

Премьеры

«Узники времени» 12+

Балет «Узники времени» на музыку Мориса Равеля, Сергея Рахманинова и Анджело Бадаламенти исполнит «Jazz ballet Валерия Терёшкина».

Перед зрителями предстанет библейская история человечества: Адам и Ева, Каин и Авель, ветхозаветные цари Саул, Давид и Соломон. На сцене разразится трагедия Вавилонской башни, пролетят времена ренессанса и декаданса.

Кульминацией представления станет феерическое изображение одного дня живущего ныне человечества: от рассвета до заката…

Продолжительность 1 час 10 минут, 1 отделение

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

24 сентября, 19.00

Билеты 350—850 рублей.