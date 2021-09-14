На Таймыре построят оптово-распределительный центр для снабжения жителей севера продуктами

На Таймыре построят оптово-распределительный центр. Фото: пресс-служба ЗС края

Самая актуальная проблема для жителей Таймыра – это снабжение продуктами питания. Цены там порой в два-три раза выше, чем на большой земле. Еще и логистика подводит. Зачастую задержки в поставках в сельские поселения (они находятся от Дудинки на удалении в пятьсот – тысячу километров) составляют по нескольку месяцев в силу ряда причин. А фрукты и овощи и вовсе недоступны в зимние месяцы. Как решить эту проблему?

Эти и другие вопросы на тему продуктового снабжения севера обсуждались на совещании, которое провел председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов. На нем присутствовали представители минсельхоза края, главы Норильска и Таймыра, региональные сельхозпроизводители и представители компании «Норникель».

Решение, которое было предложено и, скорее всего будет принято, это создание транспортно-логистического центра на Таймыре. Идея вынашивается давно, положительный пример задает оптово-распределительный центр «Агротерминал» в Красноярске, открытый в 2019 году.

- С учетом накопленного в крае опыта, предлагаю обсудить эту идею, конструктивно пообщаться и выработать алгоритм действий для перехода к практической реализации, – обратился Дмитрий Свиридов. – Необходимо надежно обеспечить продуктами населенные пункты северных территорий, поскольку это влияет на продовольственную безопасность, условия проживания людей и развитие Севера в целом.

Имеющихся складских мощностей уже не хватает. Фото: пресс-служба ЗС края

По словам замминистра сельского хозяйства Александра Походина складские помещения, которые сейчас есть на Севере, давно нуждаются в расширении и обновлении. Он даже представил предварительные расчеты для этого. Плюс давно обсуждается перспектива создания мощностей по переработке и хранению северной продукции – оленины, рыбы и дикоросов.

Чтобы север стал более привлекательным рынком сбыта для сельзозпроизводителей, на региональном законодательном уровне можно внести дополнительную поправку в закон о господдержке сбыта продукции краевых аграриев.

Глава Таймыра Евгений Вершинин идею строительства оптово-распределительного центра у себя поддерживает, надеясь, что тогда цены на овощи и другие товары станут доступнее для северян. Глава Норильска Дмитрий Карасев с ним согласен: северный грузопоток сейчас стремительно растет, без нового центра никак.

А поскольку все участники совещания были единодушны, то пришли к общему решению: нужно оперативно уладить организационные и правовые вопросы, определиться с земельным участком и найти инвестора.