В СУЭК рассказали, где можно купить брикет бездымного топлива в Красноярске

В Красноярске с началом осени растут объемы приобретения и использования бездымного топлива. Экологически чистое топливо под маркой "Сибирский брикет", выпускаемое СУЭК Андрея Мельниченко на Березовском разрезе в Шарыповском муниципальном округе Красноярского края, напомним, получило широкое распространение в осенне-зимний период 2020-2021 года. В СУЭК рассказали, где и по какой цене можно купить бездымный брикет в новом отопительном сезоне.

Бездымное топливо, как и в прошлом отопительном сезоне, доступно в нескольких фасовках – в мешках по 20 кг и биг-бэгах по 500 кг. Купить брикет можно как в интернет-магазине, так и в пункте продаж. В СУЭК особо обращают внимание на то, что пункт продаж сменил адрес – теперь он находится на улице Новая Заря, строение 16, территория терминала РЖД.

"Наши постоянные покупатели заметили, что на сайте изменилась стоимость брикета. Однако для жителей частного сектора Красноярского края действует специальная цена: 90 рублей за мешок весом 20 кг и 1 350 рублей за биг-бэг весом 500 кг. Чтобы приобрести топливо по данной цене с учетом норматива 90 кг на 1 м2 жилой площади в год, необходимо оформить заявление и предоставить документы, подтверждающие, что вы проживаете в частном доме с автономным источником теплоснабжения. Процедура оформления максимально упрощена для покупателя – документы можно предоставить как в пункте продаж, так и электронно на адрес sib-briket@suek.ru", - пояснил коммерческий директор АО "СУЭК-Красноярск" Михаил Мангилев.

Напомним, экологически чистое бездымное топливо "Сибирский брикет" – совместная разработка угольщиков СУЭК и ученых. Инновационное топливо применимо для большинства видов твердотопливных котлов-автоматов и полуавтоматов, бытовых котлов, печей и каминов. Брикеты обладают повышенной теплоотдачей – 6 000 Ккал/кг, на уровне каменных углей, экономичностью – расход брикетов в 1,5-2 раза ниже, чем традиционного топлива, и исключительной экологичностью, что подтверждают результаты исследований Минэкологии Красноярского края с привлечением специалистов КГБУ "Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края". В прошедшем отопительном сезоне выбор в пользу бездымного брикета сделали более 2 000 красноярских домохозяйств. Высокий интерес к экологичному топливу также проявляют в Минусинске, Чите, Улан-Удэ и других городах Сибири, где остро стоят вопросы качества воздуха.