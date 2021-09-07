Что такое КПК

Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России

В конце лета в Красноярске закрылись офисы крупного кредитного потребительского кооператива. Пайщики массово обращаются в полицию и суд. Почему красноярцы доверяют свои деньги КПК, стоит ли это делать, в чем особенности финансовой организации с таким названием, говорим с нашим гостем — управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым.

— Сергей Николаевич, из новостей можно сделать вывод: КПК — зло.

— В том-то и дело, что из новостей в основном идет негатив – о позитивных практиках пишут почему-то крайне редко. КПК— это уникальное сообщество. Задумано оно как объединение единомышленников с целью взаимопомощи. Возможно, вы удивитесь, но КПК — это некоммерческая организация. Кооператив создают пайщики, чтобы решить финансовые вопросы друг друга: одни отдают в кооператив свои сбережения, ожидая получить доход, другие — берут в КПК займы.

— А кто может быть такими единомышленниками?

— Например, односельчане. Такие случаи не редкость в Сибири. Объединяются и по профессиональному признаку. Как правило, в таких КПК денежные потоки прозрачны, все видят, куда идут собранные пайщиками средства.

— То есть мы с коллегами редакции можем открыть кредитный потребительский кооператив?

— Совершенно верно. И те, у кого есть сбережения, могли бы принести их в КПК и рассчитывать на дополнительный доход, а те, кому нужны деньги, занять их у своих коллег.

— А можно сложиться и открыть какое-то дело?

— Вот тут я уточню. КПК создается не для получения прибыли. Такая организация не имеет права заниматься торговлей и производством. Вы можете принять решение выдать заем какому-то предпринимателю. При этом он должен вступить в КПК. Иногда сами предприниматели создают КПК и занимают в нем деньги по очереди, например, чтобы купить какое-то оборудование.

— На какой доход могут рассчитывать пайщики кооператива, вложившие свои сбережения в общую кассу?

— Такая касса, кстати, называется фондом финансовой взаимопомощи. Пайщик вносит туда деньги на определённый срок и рассчитывает по итогу получить доход. При этом доход не гарантирован, как по вкладу в банке. Доходность в КПК не может превышать величины двух ключевых ставок. Сегодня это 13%. Деньги из фонда КПК выдает в виде займов кому-то из пайщиков. Заемщик возвращает долг и проценты. Из них КПК расплачивается по привлеченным средствам и покрывает операционные расходы. Оставшиеся доходы КПК может направить в резервный фонд.

— Как тратится этот фонд?

— Решение, как потратить, также должно быть принято коллегиально. Это может быть даже финансирование каких-то социальных или благотворительных проектов, проведение праздника для членов КПК или для всего села. Есть КПК, который развивает молодежные программы. Пайщики этой организации приняли решение спонсировать программу для школьников по разъяснению правил ПДД и награждать победителей. Другой кооператив поддерживает спортивную федерацию закаливания и зимнего плавания. Есть пример, когда КПК выделял средства для покупки школьной формы и канцелярии школьникам из многодетных или малообеспеченных семей.

А можно увеличивать резервный фонд на случай невозврата займов. Главное, чтобы пайщики сами решали, куда пойдут эти деньги.

—Вы сказали, что доходность не гарантирована. Если заемщики не вернут долги вовремя, что делать тем, кто внес свои сбережения в КПК?

— Вложения пайщиков не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Если КПК сработает в убыток и резервный фонд будет недостаточным, чтобы рассчитаться по привлеченным средствам, все члены КПК должны будут внести дополнительные взносы. Это называется субсидиарной отвесностью, о которой пайщики часто забывают.

— А что мешает застраховать вложения самому КПК?

— Можно принять и такое решение. Кооператив может самостоятельно страховать различные риски. И желательно все-таки формировать резервы на возможные потери по займам. За этим должны следить пайщики.

— Я уже начинаю осознавать плюсы и минусы КПК. Но пока до конца не понимаю, зачем бы мне брать в КПК, а не в банке деньги в долг и уж тем более нести туда свои кровно заработанные, чтобы получить доход чуть выше, но не гарантированный?

— Возможности, который открываются перед пайщиками КПК, — это некая альтернатива банковских услуг. Почему я говорил про открытие КПК в селах? Такая организация может работать в отдаленных районах, где нет банковских офисов, чтобы люди получали финансовые услуги. Также у заёмщиков в КПК большие шансов получить деньги даже с проблемной кредитной историей. В КПК более комфортные платежи, есть возможности договориться об особых условиях возврата долга. А для тех, кто вносит свои деньги в КПК, доходность действительно может быть выше, чем от банковских вкладов.

— Возвращаясь к неприятным новостям — ликвидация крупного КПК в крае произошла из-за невнимательности пайщиков? Не уследили?

— Суд разберется, что произошло с этим КПК. Но Банк России уже больше двух лет видит в его работе проблемы. Ему не раз выносили предписания, недавно он был исключен из СРО, это саморегулируемая организация, которая следит за работой КПК.

— То есть пайщики могли разглядеть тревожные сигналы?

— Да, я перечислю их. Они касаются не только названого случая. Например, когда КПК выходит из СРО или его исключают, - это уже тревожный знак. КПК, несмотря на запрет, привлекает деньги пайщиков, продолжает их принимать — это нарушение закона. Решения о запрете можно посмотреть в специальном разделе на сайте Банка России. Когда КПК разворачивает агрессивную рекламу, начинает активно привлекать новых членов, в том числе с помощью программ лояльности для пайщиков, которые приведут друзей и знакомых,– это тревожный сигнал, что КПК начинает трансформироваться в финансовую пирамиду. Нехороший знак, если КПК недавно изменил регион регистрации, название, председателя, правление. Ну, и совсем опасный сигнал, когда КПК под любым предлогом отказывается возвращать деньги в срок. При этом КПК резко увеличивает обещанную доходность по новым вложениям или же обещает прибыль выше установленных законом лимитов. Советую обращать также внимание, когда КПК не сообщает о собраниях, проводит собрания только с уполномоченными.

— Давайте дадим советы и тем, кто только собирается вступить в КПК. На что обратить внимание?

— Первое— проверить, есть ли КПК в реестре Банка России и совпадают ли его ИНН, название и юридический адрес. Посмотрите, нет ли предписания регулятора. Обходите стороной КПК, у которого есть запрет Банка России на привлечение средств или другие ограничения. Не нужно вступать в КПК, если он находится в стадии ликвидации или банкротства. КПК исключили из СРО: тоже не спешите туда вступать. Будьте внимательны, если КПК не дает изучить документы, в том числе уставные, принимает взносы только наличными или же просит переводить взносы физическому лицу, а не на счет организации. Избегайте КПК, который проявляет признаки финансовой пирамиды.

—Не каждый знает, что это за признаки.

— Агрессивная реклама повсюду: баннеры, аудио- и видеоролики, сюжеты на ТВ, в соцсетях. Основной тезис — принеси деньги. Кроме того, организация может устраивать дорогостоящие праздники, беспроигрышную лотерею и другие затратные мероприятия. КПК призывает привести друга, за что обещает подарки и бонусы. Еще признак — обещание процентов выше, чем разрешенные две ключевые ставки, или гарантия доходности.

Обращаю внимание, пирамидой может быть как изначально нелегальная компания, так и организация, созданная легально, например, как КПК, но по факту проявившая себя как пирамида. Сейчас у россиян появился очень полезный ресурс на сайте Банка России — список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Там более 2 тысяч компаний, в том числе 406 пирамид. Из них 50 незаконно имеют в названии слова «кооператив» или КПК.

— Как работают с КПК, которого нет в этом списке и в реестре он состоит, но начинает вести себя как финансовая пирамида?

— О проблемах в деятельности легального КПК или о том, что КПК фактически работает как финансовая пирамида, Банк России узнает из жалоб от граждан, данных СРО и собственных проверок. Нарушения подтвердились — Банк России выносит предписание, как правило, запрет на привлечение денег. При этом КПК в любом случае обязан рассчитываться с пайщиками. Дальше два варианта: КПК или устраняет замечания, или продолжает привлекать деньги пайщиков, несмотря на запрет. Во втором случае данные о нем передаются в правоохранительные органы. И дальше Банк России может инициировать ликвидацию КПК или банкротство.

— Что делать самим пайщикам, если беда случилась и КПК не возвращает им деньги?

— Первое: надо направить официальное обращение в КПК. Он обязан ответить. Параллельно стоит направить жалобу в Банк России. Если пайщик не получает ответ от КПК или он его не устраивает, необходимо направить заявление финансовому уполномоченному. Если пайщик не удовлетворен его решением, надо обращаться в суд. Но эта схема для финансовых требований ниже 500 тысяч рублей. Если же сумма выше, то пайщику необходимо направить официальный запрос в КПК и после получения ответа или его отсутствия обращаться в суд.

К сожалению, часто пайщики не хотят жаловаться в Банк России или правоохранительные органы на КПК, опасаясь, что в этом случае кооператив «прикроют» и деньги они точно не получат. Иногда, КПК сами распространяют такую информацию. Но чем раньше пайщики забьют тревогу, тем скорее на деятельность организации обратит внимание регулятор или правоохранительные органы. В этом случае шансы вернуть средства выше.

— Предлагаю подвести итог нашего разговора: стоит красноярцам вступать в КПК?

— КПК — это рабочий инструмент и может быть полезным для решения ваших финансовых вопросов. Безусловно, есть свои плюсы и минусы, и пайщики должны их учитывать. Обязательно перед тем, как стать членом КПК, организацию надо проверить на легальность и финансовую устойчивость, а став пайщиком, участвовать в жизни кооператива и нести субсидиарную ответственность с остальными членами.

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