На борьбу с распространением коронавируса брошены все силы

Губернатор Красноярского края Александр Усс наградил орденом Пирогова главного врача Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И.С. Берзона Владимира Фокина. Фото: krskstate.ru

Ежедневно в Красноярском крае фиксируют около 400 новых случаев заболевших коронавирусом. Это число в течение примерно месяца не растет, что говорит о высоком уровне стабилизации эпидемической ситуации в регионе.

Нагрузка на поликлиники снизилась

В крае на сегодняшний день практически в два раза снизилось количество стационарных коек (- 2600). Также сократилось число заболевших, проходящих лечение амбулаторно. Это снизило нагрузку на поликлиники, что позволило начать плановые приемы, в том числе проведение диспансеризации населения в достаточно спокойном темпе.

Фото: krskstate.ru

Главный эпидемиолог Главного управления здравоохранения Красноярска Наталья Бахарева:

- Сегодня появляется информация о четвертом подъеме заболеваемости в странах Европы и Америки - эти подъемы, как правило, на 1,5-2 месяца опережают подъемы заболеваемости в нашей стране, и говорить о прогнозе сегодня, наверное, достаточно проблематично (за два года в этом все убедились). Вместе с тем стоит сказать, что если мы не достигнем целевых показателей охвата населения вакцинацией, то достаточно велика вероятность четвертой волны заболеваемости, в том числе и в субъектах Федерации, и в нашем регионе.

ЦИФРЫ

70 тысяч жителей края имеют право на повторную вакцинацию от коронавируса

737 403 человек привито первым компонентом

601 166 тысяч полностью закончили вакцинацию

(По данным на 20 августа)

За вклад в борьбу с коронавирусом получили награды 58 красноярских медиков

Государственными наградами за большой вклад в борьбу с коронавирусом награждены 58 медицинских работников края. Так, орденом Пирогова награжден главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И.С. Берзона Владимир Фокин.

- Считаю, что эта награда - высокая оценка труда всего коллектива больницы, всех медицинских и немедицинских подразделений, - подчеркнул Владимир Александрович. - Мы были одними из первых, кто принял удар на себя. В короткие сроки был развернут инфекционный госпиталь, который на пике пандемии принимал до 170 человек в день. При этом ни на день мы не прекращали оказание неотложной помощи практически по всем профилям больницы, включая краевой центр детской хирургии и первичный сосудистый центр. И сегодня мы переживаем непростой период, пандемия снова и снова заставляет нас адаптироваться и перепрофилироваться. Благодарю всех наших сотрудников за решительность и самоотверженность, за слаженную работу. Дорогие коллеги, горжусь вами и искренне разделяю с вами все поздравления с этой государственной наградой.

10 врачей и медсестер, работающих в структурных подразделениях Красноярской железной дороги, – медалью Луки Крымского.

Заместителю главного врача по поликлинической работе Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1 Светлане Назмутдиновой и главному врачу Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Альбине Фокиной присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Главный врач Красноярской межрайонной поликлиники № 5 Сергей Резниченко удостоен почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Более 40 сотрудников краевых медучреждений получили почетные грамоты и благодарности Президента России.

- За последние полтора года вам пришлось выдержать немало: работать в «красной зоне», испытывать небывалые нагрузки, спасать людей, возвращая их к нормальной жизни, иногда неделями не видеть своих родных и близких. Вы достойны самых теплых слов признательности. От себя лично и от имени всех жителей края хочу сказать вам спасибо за преданное служение избранному делу, за человечность и гуманизм, - поздравил награжденных губернатор Красноярского края Александр Усс.

СПРАВКА «КП»:

По данным портала https://стопкоронавирус.рф/, по состоянию на 30 августа коэффициент распространения коронавирусной инфекции в крае – 0,99, суточный темп прироста - 0,44 (РФ – 0,29).

По состоянию на понедельник в крае развернуто 4490 коек в 48 госпиталях, занятость коечного фонда составляет 62,9 %. За минувшую неделю перепрофилировано на плановую помощь 727 коек. На амбулаторном лечении находится 12510 больных.

Текущий средний темп вакцинации составляет, из расчета за последние 7 дней, 4 335 человек в день, максимальный темп за 10 дней – 7 938 в день.

Завершили вакцинацию 614 077 человек, привито I компонентом 788 276 человек.

Из числа территорий наиболее интенсивными темпами вакцинация идет на Таймыре, в Эвенкии, в Туруханском, Мотыгинском, Партизанском районах края, городе Бородино.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Хочу помогать»!

Большое количество школьников хотят помогать - быть волонтерами, но в период роста заболеваемости их деятельность приостанавливается. Сейчас ситуация стабилизируется, и ребят снова приглашают добровольцами в Call-центры медицинских учреждений, чтобы получить важные навыки и внести свой вклад в борьбу с Сovid-19. Стоит отметить, что выпускники школы медицинского добровольчества получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в медицинский университет.

Фото: ВОД «Волонтеры-медики»

Как рассказала Алёна Миронова, координатор регионального отделения движения «Волонтёры-медики»:

- С 1 сентября, в рамках программы медицинского добровольчества, открыта ещё одна волонтёрская функция – в сall-центрах для несовершеннолетних школьников. Ребята будут обзванивать пациентов, приглашать их на углубленную диспансеризацию и вакцинацию. Это хороший опыт и дополнительные баллы к ЕГЭ. Так что ребятам, кому не исполнилось 18 лет, советую поторопиться и присоединиться к нашей команде. Вообще, в регионе на борьбу с распространением коронавируса брошены все силы. Это важно, это ответственность каждого из нас.

Алёна Миронова, координатор регионального отделения движения «Волонтёры-медики»

Чтобы стать медицинским добровольцем, необходимо зайти на сайт kraszdrav.ru (Министерство здравоохранения Красноярского края) в раздел «Медицинское добровольчество и волонтёрство» и заполнить анкету медицинского добровольца. После этого на электронную почту поступит инструкция с указанием дальнейших действий.

КСТАТИ

Проект «Лекарства для села» продолжает свой путь

Напомним, что в Красноярском крае в августе этого года заработал проект «Лекарства для села», аналогов которому в нашей стране еще нет. Его авторы и организаторы - министерство здравоохранения Красноярского края, АО «Губернские аптеки» и Красноярское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики».

Фото: ВОД «Волонтеры-медики»

Край у нас большой и протяженный - сотни труднодоступных мест, куда даже самолетом не добраться. И, конечно, в регионе есть достаточно поселений, где живет всего несколько десятков человек, а то и меньше. Там нет ни медицинского работника, ни аптечного пункта, ни возможности выездной торговли лекарственными средствами. Чтобы в таких населенных пунктах была возможность оказать оперативно, до приезда врача, неотложную помощь (ведь случается всякое: травмы, отравления, критическое артериальное давление...), был запущен проект, в рамках которого основам неотложной помощи обучат представителей 432 домовых хозяйств края. Помимо обучения, эти семьи получают и специальные аптечки с самыми необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. В аптечках есть всё необходимое для первой помощи: жаропонижающие, антигистаминные и противовирусные средства, жгуты, бинты, вата, лейкопластыри, перчатки, маски, современные автоматические тонометры для измерения давления...

Стартовал проект в Балахтинском районе, а сейчас он запущен в Новосёлове, Ужуре, Шарыпове, Назарове. Организаторы уже подарили больше 30 аптечек, рассказали, как ими пользоваться, и обучили представителей домовых хозяйств оказанию неотложной помощи.

- Наши инструкторы по неотложной помощи выезжают в муниципалитеты для обучения представителей домовых хозяйств. Все инструкторы – медики. Все с образованием и опытом работы на подстанциях скорой помощи, в приемном покое краевой больницы, ФАПах - отметила Алена Миронова.

Проект «Лекарства для села» призван улучшить качество оказания медицинских услуг в труднодоступных населенных пунктах края.