На севере Красноярского края появится первый российский двухтопливный дизель-СПГ ледокол. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

В рамках Восточного экономического форума компания «Норникель» подписала трехстороннее соглашение о проектировании и строительстве нового двухтопливного дизель-СПГ ледокола. Новое судно будет проводить караваны судов, перевозящих грузы «Норникеля», по Северному морскому пути. Партнерами соглашения выступили госкорпорация «Росатом» и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС, входит в НК «Роснефть»).

Суть документа в том, чтобы совместными усилиями разработать полностью отечественный вариант ледокола, способного работать на двух видах топлива: дизельного и сжиженного природного газа (СПГ). Ему предстоит заменить ледокол типа «Таймыр»/«Вайгач» мощностью 35 МВт. «Таймыр» водит суда по акватории Карского моря и в верховье реки Енисей с 1989 года, но его ресурс заканчивается и по плану к 2029 году он должен завершить эксплуатацию.

Поэтому встал вопрос о замене. А поскольку проектирование и строительство морских судов такого класса и назначения занимает несколько лет, нынешний трехсторонний договор подписан очень даже своевременно. Параметры нового ледокола, его габариты предстоит разработать, но одно важное требование уже известно – предельно допустимая осадка не более 9,5 метров, чтобы он мог работать на Енисее.

Порт Дудинка. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

«Норникель» на сегодняшний день является крупнейшей промышленной компанией в российской Арктике, в собственности которой есть целый флот морских судов. На них по Северному морскому пути через порт Дудинку выводится товарная продукция Заполярного филиала – никель, платина, медь, палладий и так далее. А также завозятся в Норильск (да и в целом на Таймыр) необходимые для производства и жизнедеятельности города грузы. Морем с большой земли везут продукты питания, транспорт, строительные материалы, оборудование, одним словом – все.

Таким образом, Северный морской путь – стратегическая транспортная артерия мировой логистики, соединяющая между собой два порта компании, Мурманск и Дудинку. Альтернативы ему просто нет, поскольку железные и автодороги отсутствуют, а использовать авиацию в таких объемах экономически нецелесообразно. Для информации в 2020 году флот «Норникеля» перевез по Северному морскому пути более полутора миллионов тонн грузов.

В последние три года объем перевозок в сторону Норильска растет, это связано с инвестиционными проектами компании, с модернизацией производства. Планы на перспективу - более чем на 2 триллиона рублей. Также нужно сказать и о реновации города, в которую будет вложено 120 миллиардов рублей и в рамках которой планируется возведение около сотни новых жилых и общественный зданий.

Планы масштабные, на много лет, отсюда и потребность в расширении инфраструктуры портов, обновлении и усилении флота.

Владимир Потанин, президент «Норникеля» прокомментировал:

- Ледокольный флот – флагман масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Норильского промышленного района. «Норникель» наращивает объем перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в регионе. Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнерства ведущих российских компаний в области развития Арктики.

Старый ледокол, который работает в одноименном порту. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

По словам старшего вице-президента «Норникеля» Сергея Дубовицкого в интервью газете «КоммерсантЪ» компания обладает целым флотом судов ледового класса Arc7, которые способны идти самостоятельно через льды Карского моря с требуемой коммерческой скоростью. Но в Енисейском заливе из-за того, что лед пресный и намного плотнее морского, приходится выводить на помощь ледокол «Таймыр»/«Вайгач», чтобы разбить лед и провести караван за собой. Это почти 250 морских миль или 460 километров. Добавим, что период навигации, когда отсутствует лед, длится всего три полных месяца, с конца июня до октября.

- По результатам прошлой зимней навигации ледовая обстановка была сложной, ледоколов не хватало, и их ресурс подходит к концу. Это общая проблема — потребность в ледоколах растет не только у нас, но и у других компаний в Арктике. Новые ледоколы нужны, - отметил Сергей Дубовицкий.

Учитывая, что Арктика в целом переживает развитие промышленности, в перспективе может появиться целая серия морских судов дизель-СПГ класса на основе того самого проекта, который сейчас будет разрабатываться по заказу «Норникеля» и «Росатома».

Возвращаясь к трехстороннему договору, добавим, что первая задача в его реализации – сформировать рабочую группу. Она разработает техническое задание на проектирование и строительство СПГ-ледокола, затем выберет верфь и рассмотрит варианты привлечения финансирования. В срок до середины 2022 года проект договора на проектирование и строительство судна должен быть представлен.

Новый ледокол должен уложиться в экологические стандарты. В этом плане СПГ подходит по всем параметрам. К тому же оно доступное, Арктика – кладовая природного газа, а «Норникель» сам его добывает, объем разведанных запасов месторождения, принадлежащего компании, составляет более 200 миллиардов кубометров.

Под конец добавим, что ранее, в июле текущего года, «Норникель» и госкорпорация «Росатом» заключили дополнительное соглашение о ледокольном обеспечении. И в рамках этого документа стороны планируют заменить новым портовый ледокол «Дудинка», который принадлежит «Норникелю». Его мощность составляет 10 МВт. Возраст – 50 лет. До 2030 года вопрос о его замене нужно непременно решить.