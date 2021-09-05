В ветеринарной клинике Красноярска недовольный клиент с топором устроил погром Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярской ветеринарной клинике случилось происшествие, которое впору разбирать в рамках Уголовного кодекса. По предварительным данным, в помещение учреждения вошел вооруженный топором мужчина. Он находился в зоне ожидания, где сидели люди, семья с ребенком. Там же и устроил скандал.

По предварительным данным, это был клиент ветклиники в микрорайоне «Северный», которому не понравилось, как оказана услуга. Весьма своеобразно он выразил свое недовольство - разбил топором телевизор, начал бить стойку администратора, угрожал руководству.

В СМИ уже появилась информация о том, что сотрудники организации вызвали охрану и полицию. Однако дожидаться прибытия правоохранителей злоумышленник не стал и быстро ретировался с места событий.