Умные технологии в ритейле: в «Красном Яре» бумажные ценники заменили на электронные

Фото: Мария ЛЕНЦ

В чем преимущества цифровых ценников? Какую обратную связь ждут от покупателей? Когда электронные новшества появятся в других магазинах сети? Как будет развиваться проект? Об этом читателям «Комсомолки» рассказали генеральный директор группы компаний «Красный Яр» Анжела Рябова и исполнительный директор ООО «Цифровые технологии ритейла» Михаил Ланцов.

Генеральный директор группы компаний «Красный Яр» Анжела Рябова и исполнительный директор ООО «Цифровые технологии ритейла» Михаил Ланцов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта дата войдет в историю: 3 сентября 2021 года ГК «Красный Яр» и «Цифровые технологии ритейла» представили первый магазин в Сибири с электронными ценниками. То, что еще вчера казалось «космосом», сегодня реальность. Бумажные ценники останутся в прошлом. Как это будет, журналисты увидели на примере гастронома «Красный Яр» на ул. Карла Маркса, 133.

Электронные ценники — это устройства с дисплеем, на котором отображается информация о продукте и его цене, а иногда и дополнительные данные. Фото: Мария ЛЕНЦ

Замена – процесс рутинный. Ежедневно в сети меняется до 500 ценников. В пиковые моменты цифра достигает 1000. Обычно это происходит рано утром или ночью.

- Наши продавцы сегодня выспались, - шутит Анжела Рябова, генеральный директор группы компаний «Красный Яр». – Мы посчитали, сколько времени уходит на замену ценников в магазине, на штуку – 52 секунды. Таким образом, в месяц на эту операцию один магазин тратит более 170 часов. Опыт европейских ритейлеров доказывает, что электронные ценники высвобождают до 10% времени персонала. Это время мы направим на повышение уровня сервиса: разгрузим кассовые зоны, улучшим выкладку товара и другие процессы, которые позволят нам стать лучше для наших покупателей.

Цифровые ценники исключают человеческий фактор - «недосмотрели, вовремя не поменяли». Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам руководителя, гастроном, где стартовал этот цифровой проект, выбран не случайно. «Красный Яр» работает в Красноярске с 1997 года. Гастроном на Карла Маркса был третьим в сети, и он всегда в первых рядах изменений и инноваций. К примеру, магазин одним из первых был оборудован кассами самообслуживания, и сейчас каждый четвертый покупатель обходится без помощи кассира, сканирует товары и оплачивает самостоятельно.

- Инновации рождаются не для того, чтобы просто быть, они должны быть полезными для людей.

Цифровые ценники помогают экономить бумагу. По данным ГК «Красный Яр» в месяц на производство ценников на один магазин уходит порядка 25-30 кг бумаги и более 30 тысяч термоэтикеток. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во-первых, цифровые ценники удобны. Часто покупатели жалуются на несоответствие цены на полке и на кассе. Такие жалобы в любой сети занимают порядка 15-20%, - говорит Анжела Рябова. - С цифровыми ценниками покупатель уверен, что и по какой цене он берет.

Во-вторых, это наш тренд на экологичность: электронные ценники экономят бумагу, минимум 25-30 кг в месяц в каждом магазине. В-третьих, такая трудозатратная работа, как замена ценников, не несет добавленную стоимость. Зачем нам это делать, если в эпоху инноваций можно использовать электронные ценники, экологичные и технологичные. Это недешево. Но все инновации, как говорил Стивен Джобс, стоят дорого, по крайней мере, в начале. Благодаря нашему партнеру, компании «Цифровые технологии ритейла», мы делаем это с помощью сервисной модели SaaS (software as a service), получая электронные ценники в аренду. Этот очень важный момент, он позволяет нам предлагать покупателям инновации за разумные деньги.

По словам исполнительного директора «Цифровых технологий ритейла» Михаила Ланцова, эффективный современный магазин сегодня немыслим без цифровых технологий. И все цифровые преимущества, которые есть в онлайн-ритейле, в первую очередь, его быстрота и комфорт, должны быть и в оффлан-ритейле. Ведь, несмотря на ограничения пандемии, рост онлайного ритейла в России не превысил одного процента, то есть люди предпочитают покупать продукты не в Интернете, а в традиционном магазине.

- Есть такое понятие - «Доверенная среда». Ее очень важный элемент - контакт покупателя с ценой, которая ему демонстрируется. Электронные ценники гарантирует 100% достоверности, а значит, растет доверие покупателя к сети, повышается его комфорт.

Сотрудник торговой сети работает с электронными ценниками при помощи мобильного приложения в смартфоне. Фото: Мария ЛЕНЦ

Инфраструктура электронных ценников позволит в будущем воплотить много разных решений. В том числе, и настоящее ноу-хау из мира цифровых технологий, которое пока сложно представить. Покупатель сможет и отсканировать все товары в своей корзине, и тут же, в приложении, рассчитаться, минуя кассу.

Как рассказали в ГК «Красный ЯР» скоро от бумажных ценников откажутся два дискаунтера «Батон» - на 9 мая, 42 «А» и Линейная, 105. Обратная связь от магазинов-новаторов будет обрабатываться очень тщательно: что нравится покупателям, что необходимо изменить. Проект «дошлифуется» и будет реализован во всей сети.