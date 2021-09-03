Фанпарк «Бобровый лог» устраивает для красноярцев Fun Art Day! на высоте птичьего полета

«Бобровый лог» зовет красноярцев на Fun Art Day! Фото: ИВАНОВА Диана

Не говорите, что лето прошло. Это на календаре уже сентябрь, но в реальности мы еще не перестроились и по инерции испытываем летний настрой. Да и погода шепчет: «нельзя сидеть дома, когда вовсю светит солнце». Впереди выходные, в Красноярске планируется несколько интересных событий. Но самое впечатляющее действо произойдет в фан-парке «Бобровый лог». Заинтересовались? Тогда смотрите и делайте пометки, какие мероприятие хотите посетить в первую очередь, чтобы успеть охватить как можно больше.

Итак, 4 и 5 сентября фанпарк «Бобровый лог» вместе с радиостанцией «Серебряный дождь – Красноярск» приглашает всех провести выходные в невероятной атмосфере творчества и искусства на мероприятии Fun Art Day! Начнется в полдень (эх, жаль, что нет в Красноярске больше пушки, ведь сколько мероприятий начиналось именно с полуденного выстрела на Покровской горе). И продлится до 19 часов.

Место встречи - вершина склона подъемника К1. Добраться до которой можно на канатной дороге (стоимость билета – ниже). Кто уже был здесь, тот знает, какие виды открываются с этой смотровой площадки на Красноярск и на Столбы – с высоты птичьего полета. Плюс свежий воздух. А кто еще не был – лучший повод, чтобы подняться сюда – не пожалеете. Причем формат мероприятия таков, что время можно провести с семьей, с друзьями или в компании с самим собой.

Формат мероприятия - семейный Фото: ИВАНОВА Диана

Гостей события ждут увлекательные локации, хорошая музыка, множество фотозон, перфомансы, рисование на мольбертах, эксклюзивная выставка – продажа картин и изделий от молодых сибирских художников. Также пройдут мастер-классы популярных направлений: по живописи акрилом и мастихином, по росписи пряников и многое другое. Можно даже встретиться с известными красноярскими художниками. Плюс выставка автомобилей, площадка с квестами от музейного центра «Площадь Мира».

Мероприятие пройдет на открытом воздухе на большой территории фанпарка, что позволяет разместить множество локаций с соблюдением социальной дистанции.

Какая же городская тусовка без музыки? На главной сцене запланирована развлекательная программа, где будут выступать ди-джеи, музыкальная группа Las guitarras enamoradas (в переводе с испанского «влюбленные гитары») и проводиться розыгрыши от партнеров события.

Напомним, что фанпарк «Бобровый лог» был построен по инициативе бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. Главным инвестором выступила компания «Норникель», соинвесторами – правительство края и администрация Красноярска. Официально фанпарк открылся 3 декабря 2006 года и с тех пор радует своими гостей и жителей краевого центра своими событиями. Многие из них стали традиционными и собирают тысячи зрителей. В 2020 году «Бобровый лог стал победителем в номинации «Лучший всесезонный курорт» среди горнолыжных курортов России.

Для информации

Стоимость билета на канатную дорогу для взрослых (14+ лет) – 300 рублей, для детей (от 7 до 13 лет включительно) – 180 рублей, дети до 6 лет включительно – бесплатно в сопровождении взрослых. Подъемник К1 работает с 10:00 до 19:30 часов.

Территория Фанпарка «Бобровый лог» обработана от таежного клеща, но поскольку рядом с нами национальный парк «Красноярские Столбы» рекомендуется дополнительно защищаться репеллентами.

Не забудьте про маски, особенно они понадобятся в местах массового скопления гостей и в помещениях.