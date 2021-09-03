В эвенкийском поселке Куюмба, давшем название уникальному месторождению, отметили День нефтяника

В эвенкийском поселке Куюмба отметили День нефтяника. Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» отметила профессиональный праздник День нефтяника и свое 20-летие. Обычно подарки дарят юбиляру, но в этом случае получилось иначе: сотрудники компании устроили большой праздник в поселке Куюмба. Дело в том, что именно здесь была пробурена первая эвенкийская скважина. И самое крупное уникальное нефтегазоконденсатное месторождение, которое разрабатывает компания, названо в честь него – Куюмбинское.

В рамках принятой на себя социальной ответственности нефтяники оказывают помощь местным жителям. Поселок здесь интернациональный, больше половины жителей – эвенки, четверть русские, есть представители и других народов. Но полторы сотни человек живут, как одна семья.

Праздник получился веселым и принес море эмоций. Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Субботний день 29 августа выдался солнечным и теплым. Закат августа на территории, приравненной к Крайнему северу, вообще был замечательным. Начало мероприятий намечено на 13 часов, но ребятня с утра крутилась возле площадки, наблюдая, как монтируют музыкальное оборудование и фотозоны. Между собой переговаривались: «музыку играть будут» и «подарки подарят». Да и взрослые спешили управиться с делами поскорее, чтобы ничего не пропустить.

Праздник стартовал с игрового семейного квеста, в котором обыгрывалась тема дня. Командам предстояло отправиться на месторождение, добыть нефть, перекачать ее, провести спектральный анализ и под конец сдать шину в переработку (она ведь тоже имеет отношение к нефти). В реальности участники с удовольствием перетягивали канат, переносили ведра с водой, гоняли наперегонки в суперкарах. А зрители шумно болели за них и подбадривали.

Праздник стартовал с игрового семейного квеста. Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Организаторы подвели итоги конкурса рисунков, вручили подарки детям. Работали локации с аквагримом, который так любят не только младшие дети, но и подростки. Мастера давали свои мастер-классы по росписи сумок и футболок. Куюмбинские эрудиты приняли участие в викторине и ответили на такие вопросы, которые нам, на большой земле, могут показаться каверзными. Например, что нефть бывает не только черной, но и бесцветной и изумрудно-зеленой. Конкурсы, игры и флешмобы длились почти 5 часов.

Гвоздем программы стал праздничный концерт, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности и 20-летию компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Группа «Хит Бэг» специально приехала из Красноярска на берега Подкаменной Тунгуски и зажгла, как надо. Артисты исполнили популярные песни нескольких поколений куюмбинцев – «Миража», Светланы Лободы, Софии Ротару, Григория Лепса, «Ласкового мая», Аrtik & Asti, Басты и других.

К подрастающему поколению в компании особое отношение. Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

И еще один важный момент, который хочется отметить. Подрастающему поколению Куюмбы компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» уделяет особое внимание. Помогает с оснащением школы и детского сада. Стало доброй традицией проводить вместе с ними новогодние праздники. К началу учебного года сотрудники компании приняли участие в акции «Помоги пойти учиться» и передали первоклашкам портфели с полным набором школьных принадлежностей.

Вот и на сей раз всем детям, а их в селе 42, вручили по подарку. Самым маленьким – музыкальные игровые центры, дошколятам – наборы пластилина для художественной лепки, ребятам начальных классов – наборы для творчества. А тем, кому старше 12 лет – наушники.

Мастер-класс по росписи футболок. Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

А вы знаете, что?..

Кстати, вы знаете, как в Куюмбе появились нефтяники? О, это давняя история и начинается она в конце 60-х годов. Тогда по всей Сибири бродили отряды геологов, разыскивая для страны полезные ископаемые. Появились они и в Эвенкии. Исходили тысячу километров, пока не остановились на берегах Подкаменной Тунгуски. Пробы показали: здесь должна быть нефть. Первопроходцы наметили место для первой скважины, чтобы подтвердить предположение. Осталось дело за главным – доставить сюда оборудование. И тут сыграла счастливая случайность. Или, если хотите, назовем ее удачей.

В то время доставить груз можно было только по реке, но период навигации на Подкаменной Тунгуске невероятно короткий. Если не успели во время весеннего половодья, придется ждать следующей навигации. Так и произошло весной 1972 года. Не смог капитан дотянуть баржи с буровой установкой до места, указанного на карте, подстраховался: а вдруг отмель? Придется тогда «куковать» в ожидании помощи, пока баржу с нее снимут.

Группа «Хит Бэг» специально приехала из Красноярска на берега Подкаменной Тунгуски. Фото: «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Громоздкое оборудование сгрузили на берег буквально в паре километров от места назначения. Перетащить его по бездорожью было невозможно, поэтому решили бурить там, где остановились – на окраине маленького поселения под названием «Куюмба». Смонтировали установку и в 1973 году – с глубины более двух тысяч метров – она дала стране первую эвенкийскую нефть. К слову, позднее геологи все же побывали на изначально выбранной точке, даже пробурили скважину, но она оказалась сухой.

Сегодня «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - один из крупнейших работодателей в регионе. Здесь работают более полутора тысяч человек, три четверти – жители Красноярского края и Сибирского федерального округа. Компания осваивает пять лицензионных участков в Эвенкии общей площадью 18 тысяч квадратных километров. Запасы нефти на всех пяти участках составляют почти 500 миллионов тонн.

Куюмбинское месторождение уникальное, ведь средний возраст рифейских доломитовых пород составляет от 700 миллионов до 1 миллиарда лет. Ранее опыта освоения подобных залежей не было не только в Сибири, но и в мире.