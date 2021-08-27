Бизнес-леди из Красноярcка – нанятым на день рождения Собчак и Урганту: «Пососитесь, я же вам заплатила!»

Слева Елена Блиновская, скрин из сторис elena_blinovskaya. Справа Иван Ургант и Ксения Собчак, скрин из видео на празднике

Елена Блиновская – личность известная и во многом скандальная. Будучи известным на всю страну коучем и автором различных тренингов, к тому же приходится супругой одному из крупнейших красноярских рестораторов Алексея Блиновского, который является инвестором таких проектов, как Seabass & Sauvignon и Dog Osminog.

Ресторатор Алексей Блиновский и Елена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поэтому и к очередному Дню Рождения бизнес-вумен подошла основательно. Никакой экономии, все по высшему разряду. Место также топовое – Алтай – с недавних пор центр притяжения всей российской элиты.

Но интересно не это. Развлекать именинницу приехали не абы кто, а настоящие суперзвезды отечественной эстрады – Ксения Собчак и Иван Ургант – люди, которые в представлении не нуждаются. А помимо них еще и Филипп Киркоров, Нюша, Jah Khalib и Лобода. В альтернативной вселенной эта компания могла бы быть командой по спасению мира, но в нашей реальности – лишь тамады жены предпринимателя.

И свою работу звезды выполнили соответствующе – по-звездному. Судя по фотографиям с вечеринки, праздник выдался жарким. Блиновская веселилась, как в последний раз. И огонь главной героини шоу перешел на тех, кто приехал ее развлекать – на Урганта и Собчак.

Началась жара с того, что Елена закричала звездам, чтобы те поцеловались, но не просто поцеловались, а «взасос» на глазах у изумленной публики:

- Пососитесь! Я же вам хорошо заплатила, - прокричала Блиновская.

Собчак и Ургант старались не подать виду, но были явно смущены. В ответ звезды шоу-бизнеса попытались отшутиться. Иван сказал, что не поймут на работе, а Ксения заявила, что иначе будут проблемы дома.

В остальном все прошло без эксцессов. И вроде как забылось. Но видео с праздника просочилось в соцсети и началось. К Блиновской возник ряд вопрос. Поднялась если не волна хейта, то явно негодования. Бизнес-леди пришлось оправдываться:

- Это был просто стеб. Меня спросили, какое желание точно не сбудется. И я сказала, что Собчак и Ургант не поцелуются в засос никогда. Хотя Собчак типа это не слабо, но с Ваней у нее это не прокатит.

Зато это видео использовала Тина Канделаки в своем выступлении, как положительный пример «крайне интересной информационной деятельности». Ну, что ж, допустим.

А кстати? Что там с деньгами? «Хорошо заплатила» - это сколько в рублях или долларах? Пользователи соцсетей сразу после того, как стал известен масштаб праздника, принялись подсчитывать, во сколько же обошелся этот праздник жизни. Суммы предполагались от 50 миллионов до всех 300…

Но истина оказалась, как всегда, где-то посередине – 146 миллионов. Эту сумму подтвердила сама недавняя именинница. Столько нынче стоит отметить День Рождения со звездами эстрады. А говорят, что плохо живем.