Банк ДОМ.РФ поддержал благотворительный хоккейный матч в Нижнем Новгороде

В рамках идущего в Нижнем Новгороде урбанистического форума «Среда для жизни: город и вода» состоялся благотворительный хоккейный матч. Выручка от продажи билетов на игру направлена нижегородскому «Детскому дому №3», чьими воспитанниками являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Генеральным спонсором и организатором матча выступил Банк ДОМ.РФ.

В матче приняли участие команды «Ока» и «Волга», специально сформированные к форуму из таких известных спортсменов, как двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев, нападающий клуба КХЛ «Автомобилист» Павел Дацюк, заслуженный мастер спорта Максим Афиногенов. Старт игре дал легендарный хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Нижнему Новгороду – 800 лет. Это безусловно знаковая дата. Сегодня мы наблюдаем возрождение внешнего облика города, развитие его городских пространств, восстановление памятников архитектуры. Особо радует, что внимание уделяется не только внешнему облику города, но и таким важным составляющим, как социальная повестка. Привлечение к этой работе известных профессионалов, участие в пилотном проекте «Регион заботы», лишь подчёркивают важность вопроса для города. Я рад, что Банк ДОМ.РФ внес свой небольшой вклад в празднование юбилея города», - сказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко, выразив надежду, что переданные детдому денежные средства от благотворительного матча скрасят жизнь его воспитанников, нуждающихся в особой заботе.

В этом году форум «Среда для жизни» приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. В нем принимают участие урбанисты и архитекторы с мировым именем, крупнейшие девелоперы и представители бизнеса, а также представители федеральных и региональных органов власти. Главная повестка форума в этом году – взаимоотношения города с водой в контексте создания комфортной городской среды и вовлечения горожан в этот процесс.