Где в Красноярском крае сделать лучшие кадры для осеннего инстаграма?

Фото: предоставлено visitsiberia.info // Григорий НАКЛЮЖНЫЙ

Но осень в Красноярске – все же время особенное, насыщенное яркими красками, и хочется каждую минуту восклицать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Фото: предоставлено visitsiberia.info // Луиза ДУДИКОВА

«Комсомольская правда» составила список мест в Красноярске и Красноярском крае, откуда можно привезти не только хорошее настроение, но и потрясающие кадры для инстаграма.

Инстаосень на Столбах

Многословно описывать заповедник Столбы, пожалуй, смысла нет. Напомним вкратце: это не только уникальные скалы причудливой формы, но и множество видов растений и животных. Даже в той части заповедника, которая открыта для посещения, можно спокойно встретить соболя и покормить с руки бурундуков, а также увидеть все оттенки осенней листвы и потрясающие краски осенних мхов. Сибирская тайга в это время года – одно из самых красивых явлений на планете!

Фото: предоставлено visitsiberia.info // Марк БАЗУЕВ

Особую прелесть прогулке по Столбам придает тот факт, что национальный парк частично находится в черте города, и с вершины скального массива можно увидеть весь Красноярск как на ладони. Оценить сочетание дикой природы и развитой городской инфраструктуры.

Фото: предоставлено visitsiberia.info // Марк БАЗУЕВ

Важно: возьмите с собой крепкие ботинки с нескользящей подошвой.

Прогулки по Красноярскому морю

Кто сказал «водохранилище»? Красноярское море – это бесконечный океан впечатлений. Берега Бирюсинского залива впечатляют в любое время года, и особенно – осенью, когда они полыхают всеми красками.

Фото: предоставлено visitsiberia.info

Можно отдохнуть несколько дней на одной из туристических баз, можно просто прогуляться по живописной Шумихе, но какой бы из вариантов вы не выбрали, обязательно отправьтесь на морскую прогулку. Скалы Царские ворота и Боярская калитка – не только идеальное место для фотографий, но и, как говорят, места исполнения желаний.

Фото: предоставлено visitsiberia.info

ВАЖНО: возьмите с собой плед и термос с горячим какао – с ними на палубе будет уютнее.

Над Манской петлей

Красноярск – это, конечно же, горы. Манская петля – одно из самых живописных мест в окрестностях города. Отсюда, с вершины, можно увидеть, как река Мана огибает скальный массив, образуя идеальную петлю.

Фото: предоставлено visitsiberia.info // Екатерина МЕДВЕДЕВА

Особенно приятно, что до этого места может добраться человек без специальной подготовки, но идти придется часа два в одну сторону. Маршрут на Манскую петлю – один из самых популярных у любителей хайкинга, так что в одиночестве на тропе вы точно не окажетесь.

Фото: предоставлено visitsiberia.info

ВАЖНО: вам понадобятся трекинговые ботинки и спортивные перчатки – иногда придется хвататься за камни или растения.

Заповедные Ергаки

Одно из любимых мест отдыха у тех, кому необходима перезагрузка: в Ергаках практически нет связи, так что никаких срочных заданий от начальника, горящих дедлайнов или плохих новостей. Только вы и первозданная природа во всем многообразии: альпийские луга, седые перевалы, хрустальные горные озера, ледяные ручьи и буйство ягод: черника, брусника, голубика – можно наесться на год вперед.

Фото: предоставлено visitsiberia.info

Фото: предоставлено visitsiberia.info

ВАЖНО: стоит купить организованный тур, все-таки Ергаки – это высокогорный природный парк, так что лучше познавать его под присмотром опытного инструктора.

Купеческий Минусинск

Минусинск – это помидорная столица края, да что там края – всей страны. Уникальный климат Минусинской долины позволяет фермерам и садоводам-любителям выращивать очень вкусные и очень крупные помидоры. Например, в этом году в Минусинске вырастили томат сорта «Минусинский крупный» весом в 2 килограмма 270 граммов!

Фото: предоставлено visitsiberia.info

В 2023 году городу исполняется 200 лет, два века назад он стал крупным торговым, промышленным, транспортным и культурным центром юга Енисейской губернии. Здесь сохранились уникальные памятники архитектуры – дома купцов, разбогатевших во времена «золотой лихорадки» в Сибири.

Фото: предоставлено visitsiberia.info

Кроме того, здесь расположен один из старейших театров страны: Минусинский драматический был основан без малого 140 лет назад. В этом году театр готовится к новому сезону с особым чувством: скоро здесь появится новая сцена.

ВАЖНО: удобнее всего добираться до Минусинска через Абакан – города отделяют всего 25 километров.

Прогулки по ленинским местам

Когда-то в село Шушенское летали по пять самолетов в день: туристы ехали сюда посмотреть на место ссылки Ленина. Сейчас можно не только посмотреть, как Ильич провел здесь три года, но и почувствовать себя вождем мирового пролетариата. Во-первых, посетить дом, где он жил, и остановиться на пару дней в настоящей крестьянской избе со всеми ее особенностями. Во-вторых, отправиться в Шушенский бор, где Ильич когда-то охотился.

Фото: предоставлено visitsiberia.info

Правда, сейчас это – национальный парк, а значит, на несколько сотен видов животных можно только смотреть. В том числе и из ленинского шалаша. Именно благодаря ссылке Ильича в свое время, почти сто лет назад, здесь был создан заповедник.

Шушенский бор находится на стыке двух экосистем: Минусинской долины и скального массива Западный Саян. Это значит, что здесь можно увидеть все оттенки природы, и рядом с песчаной дюной может соседствовать болото. Именно здесь можно увидеть редкие сибирские растения и даже стоянку древних людей – примерно бронзового века.

Фото: предоставлено visitsiberia.info

ВАЖНО: лучше всего об особенностях места расскажут сотрудники национального парка, они разработали увлекательные экскурсии и программы отдыха.

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