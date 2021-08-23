Владимир Путин объявил о введении двух новых единовременных выплат: военнослужащим по 15 и пенсионерам по 10 тысяч рублей.

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Он предложил сделать ряд выплат. Первая коснется военнослужащих.

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей. Нужно «Единой России» и Правительству это проработать», - поручил Президент.

Президент поручил предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тысяч рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных.

Глава государства также одобрил инициативу о введении в стране нового праздника – Дня поисковика. С предложением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также сообщил, что в программу фракции «Единой России» могут быть включены и ряд других направлений, касающихся защиты исторической памяти.

Депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин: «Очень примечательно, что данная встреча состоялась накануне годовщины Курско-Орловской битвы, которая закончилась разгромом немецко-фашистских войск. Считаю крайне важным поддерживать тех людей, которые обеспечивают безопасность нашей великой Родины. Выплаты – это не только материальная поддержка, но и знак того, что государство отмечает значимость труда военнослужащих, а также пенсионеров, поднимавших нашу страну и своим вкладом сделавших ее сильной.

С точки зрения сохранения исторической памяти очень своевременным считаю предложение ввести на государственном уровне день поисковика. Важно помнить уроки истории, опыт людей, отстоявших свободу и независимость страны. Сохранение исторической памяти – это передача из поколения в поколение подвига нашего народа», - подчеркивает депутат.

Вопрос повышения благосостояния людей станет одним из ключевых в народной программе фракции «Единая Россия». Заметную роль в его решении может, в частности, сыграть программа развития Сибири и Ангаро-Енисейского округа, запустить которую предложил министр обороны Сергей Шойгу.

«Предприятия должны быть загружены контрактами на долгую перспективу. Есть необходимость создания межрегиональных научно-промышленных комплексов – инициатива поддержана в регионах, обсуждается в ученых и экономических кругах. У нас есть возможности до 2030 года в сравнительно приемлемых вложениях создать сотни тысяч рабочих мест, новые города, новую современную промышленность», - сказал Сергей Шойгу, обращаясь к Владимиру Путину.

Модернизация коснется и здравоохранения, и образования. Планируется создать новые стандарта обучения докторов, анализа медицинских данных, новые форматы «школ большой страны». Например, сейчас дети с особенностями здоровья или развития часто не могут учиться в школах, их переводят на домашнее обучение. Для разработки такого стандарта планируется привлечь и самих школьников, и родителей, и педагогов.

Социальное казначейство, заявленное Президентом – это не только выплаты семьям с детьми. Это и поддержка граждан с инвалидностью. Помимо физической доступности объектов городской среды, важна и доступность услуг, например, для граждан старшего возраста, детей, организация занятости, обучения.

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев отмечает, что от Красноярского края поступило немало предложений в Народную программу. Среди них – предложения об ускорении решения экологических проблем, о развитии (а точнее возрождении) малой и региональной авиации. «Добавлю еще одну инициативу, которую мы готовим с коллегами. В Сибири и на Дальнем Востоке немало городов, буквально выстроенных на подпорных стенках. Их делали при жилищном и социальном строительстве в 1950-1980-е годы, часто временно, на 20-30 лет. Сегодня многие приходят в негодность. Создают угрозу для людей. Нужны специальные программы решения этой проблемы. Да, это потребует миллиардов бюджетных средств, но другого пути у нас нет» - говорит Виктор Зубарев.