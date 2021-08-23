Потребительская кооперация – будущее сельского хозяйства

Сельхозкооперативы для сельчан - основной или дополнительный источник дохода Фото: Мария ЛЕНЦ

Потребительская кооперация – эффективный инструмент производства малыми формами хозяйствования конкурентоспособной сельхозпродукции и продуктов питания. Ведь личное подсобное хозяйство для жителя села не редкость. У многих молока, мяса, яиц, овощей не только хватает для личных нужд, но и есть возможность поделиться излишками. Выгодно всем: и сельчанам, для которых это основной или дополнительный доход, и государству для обеспечения занятости и роста благополучия жителей сельских территорий.

Есть на кого равняться

За последние пять лет лучшими районами края по количеству сельскохозяйственных потребительских кооперативов либо по количеству малых хозяйств, вошедших в их состав, стали Минусинский, Краснотуранский, Идринский, Каратузский, Абанский и Березовский районы. Так, например, в ССПК «Гавань» Идринского района 893 члена, 887 из которых – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.

Среди лидеров также СПСК «Медведь» из Каратузского района, СПССК «Сибирское Беловодье» Курагинского района, ССПК «Флагман» Абанского района, ПССПК «Туран» Краснотуранского района и ПССПК «Тесь» Минусинского района.

Государство поддерживает активно

Есть спрос на кооперацию, будет предложена и поддержка. Причем как материальная, так и информационная. В Красноярском крае в помощь малому предпринимательству действуют программы поддержки за счет средств бюджета региона и на условиях софинансирования из федерального бюджета. Меры госпомощи востребованы и показывают реальный результат – увеличение числа хозяйств, вступивших в кооперативы, и рост объемов производства сельхозпродукции. Если в 2020 году владельцы ЛПХ из краевого бюджета на покупку племенных нетелей, молочных коров и их содержание получили 120 млн рублей, то на текущий год запланировано уже 143,5 млн рублей.

В прошлом году региональный минсельхоз впервые провел конкурсный отбор по программе развития сельхозкооперативов: государство софинансирует до 90% затрат. Восемь кооперативов края выиграли пятимиллионные гранты. В числе победителей оказался и СПК «Молочко» из Минусинска.

Сельхозкооперативы собирают молоко и производят из него различную молочную продукцию Фото: Мария ЛЕНЦ

– Грант получили в декабре, купили современные молоковозы, полностью оборудованные, с охладителями. Один на тонну 200 литров, другой на 4 тонны 200 литров, – рассказывает председатель кооператива Надежда Мирошниченко. – Машины полностью задействованы, не простаивают. Все условия выполняем в соответствии с планом и даже больше. Самое главное, мы должны трудоустроить 1-2 сотрудников, и каждый год должно быть прибавление в кооперативе – по два новых члена. За полгода нарастили 26 членов кооператива. Почему? Все очень просто! Те кооперативы, у которых неспециализированные молоковозы, при сборе молока просят людей охлаждать продукцию – это затраты времени, усилий, не у всех есть возможность. Многие хотят подоить и забыть. А мы благодаря новым машинам такого условия не ставим. Я довольна, в этом году снова подаем документы. У нас небольшая своя переработка. На реализацию развозим продукцию на небольшие расстояния, попутными машинами или на арендованных автомобилях. Хотим настроить новые пути сбыта, выйти на Красноярск, Туву. Поэтому нужны рефрижераторы, чтобы вывозить готовую продукцию.

Кстати, в текущем году документы на конкурсный отбор по этому направлению поддержки специалисты минсельхоза принимали до 18 августа. Планируется предоставить гранты 7 кооперативам на общую сумму 35 млн рублей. Скоро узнаем результаты.

Надо – поможем

А теперь о поддержке не менее важной – информационной. Как призналась Надежда Мирошниченко, получить грант было несложно, бумажной волокиты бояться не нужно: «Обратились в информационно-консультационный центр «Енисей», они полностью подготовили нам документы. Я, со своей стороны, готовила только расчеты, информацию о выручке, какую планируем, а все остальное сделали специалисты».

В ИКЦ «Енисей» помогут, что называется, «с нуля» – подскажут, как начать предпринимательскую деятельность, рассчитать финансовую модель бизнеса, подготовить бизнес-план. Причем делают это бесплатно благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году специалисты ИКЦ за полгода провели 8 выездных мероприятий, в которых приняли участие более 200 человек. А за полгода 2021-го уже 15 мероприятий, в том числе и дистанционных, для 450 человек.

– Когда ты идешь в бизнес, это не значит, ты все знаешь. Сельхозтоваропроизводители хорошо ориентируются в своей отрасли – в производстве продукции. Наша же задача – сопровождать тех, кто только начинает заниматься малыми формами хозяйствования, или тех, кто идет дальше и развивается, – говорит заместитель директора ООО «ИКЦ Енисей» Наталья Жерикова. – Консультируем по большому кругу вопросов, касающихся имущественных отношений, земельного права, общих основ предпринимательской деятельности. Помогаем в процессе подготовки к конкурсному отбору при получении мер господдержки подготовить пакет документов, написать бизнес-план. Но получение господдержки – это не просто помощь от государства, это большая ответственность. Каждый, кто получает какую-либо меру поддержки, обязан создавать рабочие места, трудоустраивая себя и принимая рабочих.

Помощь пользуется спросом

Еще одна мера поддержки – региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Субсидия на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, предоставляется на условиях софинансирования из средств федерального и краевого бюджетов. Уже в июле 2021 года лимит средств по проекту был освоен полностью. Субсидию на общую сумму более 18 млн рублей получили четыре кооператива на возмещение затрат по закупу сельхозпродукции – зерна, овощей, картофеля, мяса крупного рогатого скота - у членов кооперативов, а также затрат на приобретение оборудования для переработки овощей. Это кооперативы «Зерно» (Сухобузимский район), «Овощевод» (Березовский район), «Агросибком - М» (Краснотуранский район) и «Победа» (Шушенский район).

За последние пять лет с привлечением средств грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов построен и готовится к вводу в эксплуатацию комплекс по переработке молока в Новоселовском районе, строится цех по переработке молока в Саянском районе, реконструировано здание для переработки мяса в Абанском районе, запущена технологическая линия по переработке отходов и производству комбикормов в Краснотуранском районе. Проектов много, государство предоставляет помощь, значит, у краевой сельхозкооперации есть перспективы.

ЦИФРЫ

Кооперативы созданы в 24 муниципальных районах и 1 муниципальном округе края. На 1 июля 2021 года в регионе насчитывалось 54 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе:

- 17 перерабатывающих,

- 30 снабженческо-сбытовых,

- 6 обслуживающих,

- 1 кредитный.