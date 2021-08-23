Президент РФ Владимир Путин поздравил красноярский ФК «Тотем» с юбилеем. Фото: ФК "Тотем"

Красноярскому футбольному клубу «Тотем» исполнилось 15 лет. С круглой датой команду поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства пояснил, что это заметное событие не только для Красноярска и Сибири, но и для России в целом:

- С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы ФК «Тотем» стал одни из успешных, социально востребованных проектов в сфере детско-юношеского спорта и признанным лидером среди команд школ-интернатов. Во многом благодаря педагогическому и спортивному таланту наставников, их увлеченности любимым делом – подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогли приобщиться к замечательным традициям «игры номер один» в нашей стране, обрести верных друзей, научиться работать в команде, - написал в поздравительной телеграмме Владимир Путин.

Поздравительная телеграмма от президента РФ

Президент выразил уверенность, что воспитанники клуба и в дальнейшем будут добиваться успехов, как в спорте, так и в жизни.

Президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов добавил, что поддержка российского лидера помогает клубу в его важнейшей миссии – развитии детско-юношеского спорта:

- Мы горды тем, что достижения красноярского клуба отмечаются на самом высоком государственном уровне. Безусловно, это вдохновляет нас на покорение новых вершин. Поддержка Владимира Владимировича Путина помогает нам в решении важнейшей задачи – развитии массового, детского и юношеского спорта, - отметил Сергей Горбунов.

Напомним, что воспитанники и руководство ФК «Тотем» уже встречались с Владимиром Путиным. В 2016 году – после победы на чемпионате мира среди детских домов и школ-интернатов. Тогда подарком для юных футболистов стало участие в подготовке к Кубку Конфедераций 2017, где прошла вторая встреча российского лидера и воспитанников клуба. Затем президент РФ встретился с красноярскими спортсменами в 2018 году на открытии «Платинум Арены Красноярск».