Грозы и заморозки: в Красноярском крае с 22 августа ухудшится погода Фото: Мария ЛЕНЦ

Лето в Красноярском крае подходит к концу. Начиная с 22 августа на территории региона заметно ухудшится погода, предупреждают в краевом главке МЧС.

- 22-23 августа на территории центральных и южных районов в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -1 градуса по Цельсию. Возможны сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на некоторых территориях может пройти град. Поэтому владельцам дачных участков стоит заранее позаботиться о своем урожае и укрыть его от непогоды.

ВАЖНО!

Правила поведения от МЧС в плохую погоду:

Не стойте под деревьями, рекламными щитами или рядом с ними, а также опасайтесь других сооружений, которые могут нанести вред в случае падения от ветра.

Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим.

Парковать автомобили следует вдали от деревьев и фонарных столбов.

При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу одних.

Следует убрать с крыш, балконов подоконников и лоджий вещи, которые могут травмировать прохожих при падении.

Не оставляйте открытыми окна, балконные двери и всё, что может выйти из строя из-за погоды.