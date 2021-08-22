Температура поднимется до +24 и выглянет солнце Фото: Мария ЛЕНЦ

После холодных и пасмурных выходных в Красноярск придет существенное потепление. Август готовит красноярцам последнее летнее тепло. Температура поднимется до +24 и выглянет солнце. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на рабочую неделю 23-27 августа 2021

По прогнозу GISMETEO, в понедельник 23 августа в Красноярске днем погода останется прохладной, температура около +21 градуса. Ветра практически не будет, а синоптики обещают солнце и осадки в небольшом количестве. Ночь же будет довольно холодной – до +10 градусов. Атмосферное давление ожидается высоким – до 753 мм рт ст.

Во вторник 24 августа в Красноярске днем температура останется прежней – до +21 градуса. По прогнозу синоптиков, будет облачно и пройдет небольшой дождь. Сильного ветра не ожидается, но временами порывы будут достигать 6 метров в секунду. Ночью температура опустится до +12 градусов. Атмосферное давление – до 751 мм рт.ст.

В среду 25 августа в Красноярске начнет теплеть. Синоптики ожидают дневную температуру – до +23 градусов. Весь день будет солнечно, с небольшими осадками и без сильного ветра. Ночью похолодает до +13 градусов. Атмосферное давление – до 750 мм рт.ст.

В четверг 26 августа в Красноярске потеплеет еще сильнее – до +25 градусов. В остальном погода ожидается следующей: солнце, без дождей и сильного ветра, хотя местами порывы могут достигать неприятных 8 метров в секунду. Ночная погода в городе останется прохладной – до +14 градусов. Атмосферное давление – 745-748 мм рт.ст.

В пятницу 27 августа в Красноярске прогноз погоды аналогичен. По данным GISMETEO, днем – до +27 градусов, солнце, отсутствие осадков, а ветер совсем затихнет . Ночью температура снизится до +14 градусов. Атмосферное давление – 744 мм рт.ст.