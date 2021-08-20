Итоги приемной комиссии в СФУ 2021: стало известно, кто поступил на бюджет

Подведены итоги приемной комиссии в СФУ 2021. Фото: Мария ЛЕНЦ

Приемная кампания подходит к концу. Так, подведены итоги приемной комиссии в СФУ 2021. В вузе рассказали, кто поступил на бюджет, откуда приезжали абитуриенты и какие специальности оказались самыми популярными у будущих студентов. Ранее «Комсомолка» подводила итоги кампании в самых популярных высших учебных заведениях Красноярска.

Сколько бюджетных мест на бакалавриат в СФУ 2021

В пресс-службе СФУ объявили, что бюджетный набор на все направления уже выполнен. Списки поступивших на бюджет в СФУ 2021 опубликованы 17 августа.

В общей сложности в университете в 2021 году абитуриентам было предоставлено 4 297 бюджетных мест. Все они теперь официально закреплены за студентами. Средний конкурс на бюджетные места в СФУ 2021 по заявлениям составил 13,39.

На какие специальности в СФУ был самый большой конкурс

В главном вузе Красноярска в 2021 году наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались гуманитарные специальности. В СФУ составили список самых высококонкурсных направлений приемной кампании 2021:

- Реклама и связи с общественностью – 93,8 человека на место;

- Государственное и муниципальное управление — 60,6 человек на место;

- Управление персоналом — 55,6 человек на место;

- Перевод и переводоведение — 50,8 человек на место;

- Нефтегазовое дело — 44,2 человек на место.

Из каких регионов чаще всего приезжают поступить в вуз в Красноярск 2021

В приемной комиссии СФУ 2021 рассказали, что ТОП-3 остается неизменным. Чаще всего учиться в СФУ приезжают из соседних регионов Сибири:

- Иркутская область;

- Республика Хакасия;

- Республика Тыва.

Также СФУ популярное место поступления для абитуриентов из Кемеровской области и Республики Бурятия.

В универсистете добавили, что самому молодому абитуриенту СФУ 2021 – 16 лет, он приехал в Красноярск из Киргизии. Самому старшему студенту 34 года.

Напомним, что полностью приемная кампания в СФУ завершится 27 августа, когда будет опубликован список поступивших на платное отделение. Средний балл для зачисления на платное – 65 баллов. Документы на «платку» можно подать до 25 августа, а дать согласие на зачисление – до 27 августа.