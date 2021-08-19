В Заполярье едет баскетбол: команда ЦСКА сыграет со сборной Норильска

Звезды мирового баскетбола приедут в Норильск. Фото: cskabasket.com

«К нам едет баскетбол!» - такую новость жители Норильска сейчас обсуждают с большим оптимизмом. Потому что любой визит звезд отечественного или мирового спорта – это всегда яркая игра, эмоции и событие для города, расположенного за Полярным кругом.

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА начнет свой новый сезон именно на Таймыре. Планы такие: 19 августа игроки возвращаются из отпуска (домой, в Москву), затем проходят медицинское обследование, тесты физической готовности и первую тренировку. И – здравствуй, Норильск, здесь они проведут целиком два дня, 23 и 24 августа.

Программа визита очень насыщенная. Идем по списку: сначала экскурсия на производство – рудники «Комсомольский» и «Октябрьский» и на медный завод. Капитана армейцев Никиту Курбатова ждет студия медиакомпании «Северный город». Он согласился принять участие в проекте «Совсем другое дело». В рамках проекта гости примеряют на себя одну из рабочих профессий «Норникеля». Какую именно, спортсмен пока не знает, но это только повышает интерес. Также игроки ЦСКА попробуют себя в кулинарном шоу «Вкус Победы», по мнению организаторов это придаст визиту особый вкус.

Фото: cskabasket.com

Но центральным событием, которого ждут норильские фанаты, станет встреча 23 августа на баскетбольной площадке армейцев и сборной команды «Норникеля». В обычной жизни это рабочие и служащие компании. Но сейчас они готовы показать свою физическую подготовку и забросить десяток – другой мячей в корзину звездного соперника. Игра обещает быть яркой и эмоциональной. До матча армейцы проведут два мастер-класса для детей, обучающий семинар для тренеров и автограф-сессии. Любителей спорта ждет также шоу-программа с конкурсами и призами.

Что хочется особо отметить. Визит в Норильск – не случайность. Дело в том, что с 2003 года владельцем и генеральным спонсором ПБК ЦСКА является «Норникель». Поддержка компании играет большую роль: за 18 лет армейцы 17 раз сыграли в «Финале четырех» Евролиги и 4 раза выиграли этот трофей. На сегодня это самый титулованный баскетбольный клуб России и второй по количеству трофеев в Европе после мадридского «Реала».

Фото: cskabasket.com

Спорт в Норильске любят, причем любой – зимний, летний, командный. В городе много спортивных клубов и секций, где занимаются и дети, начиная с 4-5 лет, и взрослые. «Норникель» активно их в этом поддерживает – инвестирует в популяризацию здорового образа жизни и создание спортивной инфраструктуры. Скажем так, поддержка спорта – это одно из направлений корпоративной политики.

За последние годы на Таймыре появились несколько новых спортивных объектов мирового уровня. Которым, к слову, могут позавидовать многие города на большой земле. Например, ледовая арена «Таймыр» в Дудинке открылась в 2014 году. В конце мая этого года здесь в пятый раз прошел Арктический кубок по керлингу с участием звезд мирового спорта.

Фото: cskabasket.com

Дворец спорта «Арктика» в Норильске – единственное спортивное сооружение за Полярным кругом, которое одновременно может вместить более 1,5 тысяч человек. 9 апреля здесь прошел благотворительный матч между «Легендами хоккея» и Ночной хоккейной лигой. В команде звезд были Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Андрей Коваленко. Против них также выступили сотрудники «Норникеля». Собранные средства компания умножила вдвое и направила в детские спортивные школы.

И наконец, спортивный комплекс «Айка», который открылся в декабре прошлого года. Здесь проходят все значимые соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу и бадминтону. Именно здесь и состоится предстоящий баскетбольный матч.

Добавим, что прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале. Начало в 18:45 часов по местному времени (в 14:45 мск).