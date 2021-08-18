Заглянем в будущее: каким будет производство алюминия в Красноярске?

После перестройки на Красноярском алюминиевом заводе будет так же просторно, технологично и красиво. Фото: Татьяна РЯБИНИНА

В Саяногорске на одной производственной площадке работают сразу три завода: Саяногорский алюминиевый, Хакасский алюминиевый и САЯНАЛ (производство фольги). Именно здесь впервые применили собственную разработку ученых и инженеров РУСАЛа, технологию электролиза алюминия с помощью обожженных анодов, РА-300, РА-400, а теперь и РА-550. Это интеллектуальная собственность компании, которая постоянно совершенствуется. На Красноярском алюминиевом заводе применят самый последний ее вариант, РА-550. На сегодняшний день технология РА-550 признана эталонным решением в сфере электролиза алюминия. Несколько компаний из разных регионов мира хотят купить ее у РУСАЛа.

Сегодня разбираемся, как предстоящее обновление повлияет на работу КрАЗа и город Красноярск.

Цеха безлюдные, профессии электролизника больше нет

Саяногорский алюминиевый завод – это не только крупнейший в России производитель алюминиевых сплавов, но и центр тестирования и внедрения инновационных технологий РУСАЛа. Именно здесь сейчас проходят испытания новейшие электролизеры РА-550, которые будут работать в Красноярске.

Фото: Татьяна РЯБИНИНА

Саяногорский алюминиевый завод был введен в строй в 1985 году и стал последней крупной стройкой уходящего Советского Союза. Кстати, одним из строителей был нынешний министр обороны Сергей Шойгу, его фото тех лет есть в заводском музее, с которого и начинается знакомство с заводом.

Хакасский алюминиевый завод, наоборот, стал первым крупным промышленным проектом современной России. Производство было построено всего за 25 месяцев(рекорд!), запущено в 2006 году и до сих пор остается одним их наиболее технологичных и экологичных в мире.

Здесь поражают не только масштабы: длина одного электролизного цеха 1600 метров, сотрудники передвигаются на велосипедах. И весь этот цех видно насквозь, от начала и до конца. Те, кто хотя бы немного знаком с промышленным производством, понимают, что такая видимость без всяких приборов и замеров свидетельствует о минимальности выбросов.

Фото: Татьяна РЯБИНИНА

Еще больше удивляет безлюдье: в этом огромном цехе работает чуть больше 20 человек, три из них – на кранах, которые меняют аноды в электролизерах, загружают в них сырье и выгружают жидкий алюминий, передавая его в соседнее литейное производство. Здесь нет привычной для КрАЗа массовой профессии электролизника, вместо них работают операторы.

В соседнем литейном производстве тоже немноголюдно: на конвейерах непрерывного производства мелких и многотонных слитков больше роботов, чем людей.

Но нет предела совершенству: на заводе постоянно проводится модернизация. Например, в ближайшие два года (2021-2023) в производстве электродов САЗа пройдет модернизация стоимостью 4,5 млрд рублей. Новое современное оборудование повысит энергоэффективность предприятия, улучшит качество продукции и снизит и без того незначительное воздействие на окружающую среду.

По образу и подобию ХАЗа построен Богучанский алюминиевый завод, строится Тайшетский, теперь настала очередь и Красноярского. И одновременно перестроят заводы в Братске, Шелехове и Новокузнецке.

Чистота 99,5%

Но, конечно же, жителей Красноярска больше интересует не технология, а экология производства, ради которой, собственно, и будут полностью перестраивать КрАЗ: сносить старые корпуса и строить новые с абсолютно новым оборудованием. Работы завершатся к 2030 году.

Фото: Татьяна РЯБИНИНА

На САЗе и ХАЗе уже сейчас все сделано на мировом уровне с экологической точки зрения: замкнутая система водоснабжения и системы сухой газоочистки, которые позволяют улавливать 99,5% выбросов фтористых соединений и электролизной пыли.

И сами электролизеры, созданные инженерами и учеными РУСАЛа, дают меньше выбросов. Например, выброс в атмосферу фтора от РА-400 составляет 0,2%, тогда как мировой стандарт — 0,6%.

Большие изменения по улучшению экологической ситуации ожидаются и на Красноярском алюминиевом заводе: благодаря использованию новой технологии производства алюминия выбросы бензапирена снизятся до нуля, а выбросы фторидов уменьшатся в 3,5 раза.

Объем инвестиций в реконструкцию завода составит 1,2 млрд долларов. До 2030 года на технологии РА-550 будут переведены 50% мощностей Красноярского алюминиевого завода.

Обновление КрАЗа не предполагает изменения объема производства, главная цель - решить проблемы с экологией, заложенные при строительстве завода в 1964 году, когда современных технологий еще не было.

А на тех площадях КрАЗа, которые освободят от устаревших корпусов, появится парк для заводчан.

Сразу в дело!

О том, что алюминий нужен абсолютно везде, знает даже ребенок. Но в слитках и чушках нам с вами он пользы не принесет. Поэтому рядом с алюминиевыми заводами, на одной площадке, обычно строят перерабатывающие предприятия, которые занимаются выпуском готовых изделий. Идея, кстати, не только экономичная, но и экологичная: металл не нужно расплавлять во второй раз, он поступает на переработку в жидком виде.

На САЯНАЛе из алюминия производят не только упаковку для различных продуктов, но и фольгу для запекания, которая есть в каждом доме. Фото: Татьяна РЯБИНИНА

В Саяногорске на одной площадке с двумя алюминиевыми заводами построили САЯНАЛ, производство фольги и упаковочных материалов. Это крупнейшее российское предприятие в своей отрасли, его продукцию мы используем каждый день.

Но прежде чем превратиться в тончайшую фольгу, алюминий проходит несколько этапов проката, его раскатывают и вытягивают, нагревают и охлаждают: процесс длится от нескольких часов до нескольких суток.

Самое простое – фольга для запекания, которая есть в каждом доме. Самое сложное – двух- и трехслойная упаковка из фольги, пленки и бумаги и блистеры для упаковки таблеток. На фольгу можно нанести любой рисунок, сделать тиснение и разрезать на рулоны любой ширины. В итоге получается упаковка для мороженого, молочных продуктов, лекарств, табачных изделий и многого другого. Образцы продукции за много лет хранятся в небольшом заводском музее.

Фото: Татьяна РЯБИНИНА

В Красноярске рядом с КрАЗом находится КраМЗ, который тоже получает жидкий алюминий и производит сотни видов алюминиевых профилей для строительства и транспорта и даже алюминиевые мосты, по количеству и качеству которых Красноярск занимает первое место в России. Кстати, совсем скоро появится четвертый мост, он соединит Большой концертный зал и Музейный центр, строительство уже идет.

Выпуск готовых изделий, которые сразу идут потребителю, - это еще и возможность создавать новые рабочие места. Ведь на новом производстве алюминия большую часть сложной и тяжелой работы возьмут на себя роботы.