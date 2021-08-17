Списки поступивших в Красноярске 2021: абитуриенты выбирают специальности, вузы рассказали, сколько баллов хватит для поступления Фото: Мария ЛЕНЦ

В вузах Красноярска продолжается приемная кампания 2021. Уже через неделю будут составлены списки поступивших в Красноярске 2021. Однако некоторые высшие учебные заведения города рассказали сколько баллов хватит для поступления. Сейчас у будущих студентов и их родителей наиболее напряженное время после ЕГЭ. Самый сложный период и у приемных комиссий.

Гуманитарная помощь

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, самый популярный красноярский ВУЗ сообщает, что наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются гуманитарные специальности. Там самая высокая конкуренция. Выпускники готовы поступать на юриспруденцию, дизайн, пиар и экономику даже на платной основе.

В СФУ же озвучили сколько вообще нужно баллов ЕГЭ, чтобы попасть по выбранной специальности хотя бы на «платку». Цифра вполне демократичная – 65 баллов:

- Как правило, абитуриентам, желающим поступить на высококонкурсные направления подготовки — юриспруденцию, дизайн, экономику, лингвистику, пиар — сложно оценить шансы на поступление, так как проходной балл заранее не известен. Сейчас, после окончания бюджетного набора, мы можем со всей определённостью сообщить, что со средним баллом ЕГЭ в 65 вы точно сможете поступить в СФУ на платное обучение, - рассказывает ответственный секретарь Петр Кудрявцев.

В приемной комиссии СФУ добавили, что согласие на зачисление на платной основе можно подать до 18:00 часов 25 августа.

Ажиотаж у технарей

В другом топовом ВУЗе Красноярска – СибГУ приемная кампания 2021 не менее интересная. Там, по понятным причинам, гуманитарные специальности, вызывают у абитуриентов куда меньший интерес. Зато на десяток технических объявили дополнительный набор, причем, как на бакалавриат, так и на специалитет.

Чаще всего вчерашние выпускники выбирали прикладную математику, физику, IT, машиностроение, геодезия и тд. Прием документов продлен до 27 августа, а приказ о зачислении будет опубликован 30 августа, да, за два дня до начала нового учебного года.

Прыжок в уходящий поезд

Более спокойный сезон у приемной комиссии КрасГАУ. 20 августа в аграрном вузе опубликуют конкурсные списки, а заявления о согласии на зачисление принимаются до 21 августа. Приказы о зачислении и списки поступивших будут доступны уже 24 августа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но попасть в списки поступивших в Красноярске 2021 – это полдела. Каждый год в Красноярск поступают тысячи ребят со всего края и соседних регионов. И после долгожданного зачисления предстоит заселение в студенческие общежития и знакомство в новой обстановкой. Остается от всей души пожелать удачи абитуриентам и успехов в учебе.