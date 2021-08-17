На федеральную трассу «Колыма» в Якутии сошел селевой поток

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В Якутии продолжает бушевать стихия – на этот раз селевой поток сошел на федеральную трассу «Колыма». Как сообщают в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Вилюй», с 10 утра 17 августа там работает дорожная техника для устранения последствий.

Селевой поток (поток русловой воды с обломками горных пород – прим.ред.) обрушился на федеральную трассу «Колыма» рано утром. К счастью, по дороге в этот момент не было активного движения, пострадавших нет.

Специалисты немедленно выехали на место происшествия, чтобы перекрыть часть проезжей части и начать устранять последствия стихии. Теперь для автомобилистов пока временно недоступен отрезок дороги на участке км 595+600 – км 595+650 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан.

Пока точная причина, почему сошел селевой поток, не установлена. Также неизвестно, сколько времени займет ликвидация последствий. Специалисты обещают приложить максимум усилий, чтобы вернуть возможность проезда для автомобилистов как можно скорее.

Напомним, что федеральная трасса «Колыма» имеет протяженность более 2 000 километров, она проходит по территории республики Якутия и Магаданской области, связывает между собой Якутск и Магадан.

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