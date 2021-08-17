Отключение светофоров в Красноярске 17 августа 2021: список улиц, сроки восстановления, причины, пробки Фото: Мария ЛЕНЦ

В части Советского и Центрального районов города произошло аварийное отключение электричества, что повлекло за собой отключение светофоров в Красноярске 17 августа 2021. Сотрудники ГИБДД дали советы водителям. Сроки восстановления и причины отключения светофоров выясняются. В городе возникли автомобильные пробки и заторы.

Светофоры в Красноярске не работают на восьми участках дорог. Аварийное отключение электричества затронуло одну из самых популярных улиц Красноярска.

Где не работают светофоры в Красноярске 17 августа 2021

Список улиц:

- Мужества - Шахтеров – Взлетная;

- Шахтеров – Молокова;

- Шахтеров, 35 - Енисейский рынок;

- Шахтеров - Дмитрия Мартынова;

- Шахтеров, 49;

- Шахтеров – Алексеева;

- Шахтеров, 61;

- Взлетная, 55а.

Пробки из-за отключения светофоров в Красноярске 17 августа 2021

Ситуация на дороге. Скриншот 2GIS

Из-за аварийного отключения светофоров в Красноярске 17 августа 2021 улица Шахтеров встала в пробку. Сообщается о нескольких автомобильных авариях, которые способствуют усилению затора. Самая напряженная ситуация с пробками у микрорайона «Слобода весны».

Пробка в сторону центра города начинается от рынка «Луч» и заканчивается у улицы Березина. В сторону Взлетки – от улицы Спандаряна до «Слободы весны». Сейчас специалисты восстанавливают движение. Выясняются причины аварийного отключения электричества и светофоров. Сроки восстановления подачи электроэнергии уточняются.

Комментарий от ГИБДД Красноярска

- Уважаемые водители, соблюдайте правила проезда перекрестков в соответствии со знаковой информацией. В случае осложнения ситуации сотрудники ГИБДД будут оказывать помощь, - сообщает пресс-служба госавтоинспекции Красноярска.

Куда обращаться, если не работает светофор в Красноярскесв

Как сообщает красноярская ГИБДД, если вы стали свидетелем отключения светофора в Красноярске, то необходимо обратиться в аварийную службу по номеру 005.