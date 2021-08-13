«Сейчас спортсмен боится даже напиток из рук тренера взять»: первый тренер Игоря Полянского предположил, как допинг мог попасть в кровь спортсмена

Фото: из личного архива Игоря Полянского

Неприятную для всех россиян новость сообщили в Международной федерации триатлона. Допинг-тест, взятый у красноярского триатлониста Игоря Полянского, оказался положительным. В его крови обнаружили препарат рекомбинантный эритропоэтин. Проба была получена во время внесоревновательного антидпингового контроля 21 июля во Владивостоке.

На прошедших Олимпийских играх в Токио-2020 Игорь Полянский занял 43 место в индивидуальном зачете. Перед стартом он делился с «Комсомолкой» ожиданиями.

Как рассказал «КП-Красноярск» первый тренер Игоря Андриян Христофоров, такой результат мог получиться в результате ошибки:

- Пока это недоказанный факт. Мне кажется, что это какая-то ошибка. Думаю, что это что-то невероятное. Сейчас Игорь не на связи, понимаете, наверное, его состояние. До олимпиады он лечил спину, так что возможно, что этот момент связан с лечением, но однозначно я сказать ничего не могу. У нас же есть врачи в сборной, которые этот вопрос должны контролировать и отслеживать. Сейчас спортсмен боится даже напиток из рук тренера взять. Сейчас все очень серьезно к этим вещам относятся. Съесть какую-то таблетку или сделать инъекцию – только с разрешения врача. Даже вариантов других нет. Это вопрос к врачам, - рассказал тренер.

Тем временем, Федерация триатлона России начала расследование. Пока Игорь Полянский отстранен от соревнований, но может подать апелляцию и оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде:

- Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы – атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе, в отношении тренеров спортсмена, - сообщает федерация.

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