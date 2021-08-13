«Силой удерживают в каком-то помещении без окон»: жительница Якутска сообщила полиции о собственном похищении, чтобы выговориться Фото: Мария ЛЕНЦ

Странный инцидент произошел 12 августа в Якутске. Рано утром в полицию поступил звонок. На другом конце провода женский голос жалобно причитал:

- Спасите. Меня похитили из центра. Силой удерживают в каком-то помещении без окон и освещения, через щель в двери вижу цифру «7» на черной двери напротив.

Полицейские тут же были подняты по тревоге. Вскоре был отслежен звонок, а затем и установлено место, откуда он поступал. Оказалось, что женщина звонила из обычной типовой многоэтажки.

В квартиру полицейских никто не пускал, поэтому они решили залезть в окно, благо подниматься было невысоко – на второй этаж по карнизу.

В окне стражи порядка увидели спящую женщину. Проснувшись, «похищенная» стала предъявлять претензии лейтенанту, прибывшему на ее спасение. Успокоившись, она пояснила, что никто ее не похищал, а ложный вызов она сделал из-за отсутствия должного внимания к своей персоне, а затем:

- Чуть протрезвев и, осознав последствия своего поступка, женщина сообщила полицейским, что находится в глубоком стрессе из-за смерти ребенка и ей необходимо было выговориться, - сообщают в МВД по Якутии.

Но затем полицейские выяснили, что 17-летняя дочка 38-летней женщины жива и здорова. Проживает у родственников покойного отца. Сама же «похищенная» родом из Усть-Янского района. Ранее злоупотребляла спиртным, но затем исправилась и переехала в Якутск начать новую жизнь с нуля.

Так или иначе, заводить уголовное дело на женщину не стали:

- В отношении 38-летней уроженки Усть-Янского района составлен протокол по ст. 19.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Материал будет направлен на рассмотрение в судебный орган, - передают в МВД Якутии.