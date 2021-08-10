Ему оставались секунды: парень из Хакасии случайно снял на камеру свою смерть

Юноша вел прямую трансляцию, когда прямо на него вылетел внедорожник. Фото: МВД Хакасии.

Жуткое ЧП в Абакане: парень случайно провел трансляцию в прямом эфире своей же гибели. 19-летнего Егора* сбил автомобиль Lexus LX - прямо на камеру. Об этом «КП-Красноярск» рассказали хакасские полицейские.

Вот обстоятельства того рокового происшествия. Все случилось 8 августа у дома на улице Гагарина,66. Поздно вечером – в начале двенадцатого – Егор решил снять стрим (трансляцию) прямо на дороге. Выехал на велосипеде и покатил по краю «полотна», правда, во встречном направлении.

Одной рукой держался за руль, в другой сжимал смартфон, общаясь со зрителями. Тогда же посетовал, их у него всего ничего, только пять человек.

- Я супергерой, - храбрился юноша. – Ой, встречка, когда она закончится, не-хо-ро-шо!

Увы, эти слова стали для него последними. Егор не заметил, как на него вылетел внедорожник. Только и успел, что поднять глаза на дорогу – перевести взгляд с экрана смартфона. Страшный удар, и все было кончено.

Велосипед искорежен. Фото: МВД Хакасии.

Искореженный велосипед, разбитый бампер иномарки… Капли крови на асфальте, долгий гудок авто и крики: «Вызывай скорую!». Увы, медиков Егор не дождался, умер на месте. Раны были слишком тяжелыми.

- Бедный парень, царство ему небесное! – обсуждают в соцсетях. – Оба виноваты, но водитель должен был соблюдать скоростной режим. Я не поверю, что он не увидел парня.

- Горе бедной матери и его девушке! Почему нельзя было объехать велосипедиста?

На асфальте следы крови. Фото: МВД Хакасии.

- На этой дороге всегда светло. Она широкая, односторонняя. Да и ограничение скорости установлено. Явно водитель авто ехал с превышением. Конечно, жаль парнишку, но невнимателен был.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Сейчас по факту ДТП проводим проверку, - говорят в пресс-службе МВД по Республике Хакасия. – Не следует отрицать, одной из причин трагедии могло стать, что молодой человек в момент происшествия снимал прямую трансляцию для социальной сети. А, когда на дороге возникает внештатная ситуация, быстро оценить обстановку и отреагировать, общаясь по телефону, практически невозможно.

(*имя изменено - согласно требованию закона).

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