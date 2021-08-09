Из правительства Красноярского края в отставку уходит высокопоставленный чиновник Фото: Мария ЛЕНЦ

В отставку уходит заместитель председателя правительства Александр Цыкалов. 9 августа 2021 года он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Александру Цыкалову 60 лет. В правительстве Красноярского края он работает с 2005 года. Занимал посты замруководителя департамента природных ресурсов, советника председателя правительства Красноярского края, полномочного представителя губернатора края в Восточном территориальном округе, министра экономики и регионального развития, советника руководителя Федерального агентства научных организаций, министра промышленности, энергетики и ЖКХ.

С 2018 года работал зампредседателя правительства Красноярского края.

Он занимался вопросами развития севера Красноярского края, коренных народов, координировал ГО, ПБ и ЧС. Сообщается, что Александр Цыкалов ушел в отставку по собственному желанию.